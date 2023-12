'Nati per leggere' arriva anche a Monforte. "Un progetto che favorisce lo sviluppo dei bambini"

È sbarcato anche alla biblioteca di Monforte d'Alba il progetto "Nati per leggere". Un momento molto gradito e partecipato dalle famiglie. Spiega il primo cittadino Livio Genesio: "Abbiamo incontrato i bambini nati nel 2022 e consegnato a loro un libro. Il progetto mira a promuovere la lettura a voce alta in famiglia come strumento di crescita sana, si basa sulla conferma scientifica che la lettura nei primi anni di vita favorisce lo sviluppo cognitivo e affettivo-relazionale del bambino; per questo, mette in relazione il settore del libro con il contesto scolastico e sanitario, facendo della interconnessione tra aree il punto di forza di un sistema che mira a entrare nelle famiglie e diffondere l’abitudine della lettura quale strumento riconosciuto per la crescita intellettiva e relazionale del bambino".

Sviluppato assieme all’Associazione Culturale Pediatri, l’Associazione Italiana Biblioteche e il Centro per la Salute del Bambino, il programma è presente in tutte le regioni italiane. Propone gratuitamente alle famiglie con bambini fino a 6 anni di età attività di lettura che costituiscono un’esperienza importante per lo sviluppo cognitivo dei bambini e per lo sviluppo delle capacità dei genitori di crescere con i loro figli.

Le attività sono realizzate con il contributo economico del Centro per il Libro e la Lettura, delle Regioni, delle Province e dei Comuni partecipanti al programma, e grazie all’attività degli operatori dell’infanzia e dei volontari.