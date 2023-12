A Crissolo la presentazione dell'opera di Coustan Rei e la proiezione del docu-film “Darreire l’ourisount"

Domani 22 dicembre alle 21.00 a Crissolo, nella Sala delle Guide, in collaborazione con il comune di Crissolo, si svolgerà la presentazione in anteprima dell’antologia lirica dell’autore crissolino Coustan Rei “Driero causo – Ancora un momento” (volume integrato nella collana “Belires – Coumboscuro Centre Prouvençal editore) e quella in anteprima nel saluzzese del docu-film “Darreire l’ourisount” (la straordinaria avventura del Magistre Sergio Arneodo e della sua Escolo), che assecondando le richieste che giungono dalle valli alpine del cuneese, si sta avvicinando alle 3000 presenze.

La scelta di Crissolo non è causale, perché è il borgo alpino simbolo del risveglio linguistico e culturale del cuneese (anni 1960) delle montagne del Piemonte meridionale. Ciò per via che nel 1961, proprio alle falde Monviso, è stata fondata la prima “Associazione provenzaleggiante” (Corrado Grassi Un. di Vienna). La coincidenza risulta ancora più aderente al tema culturale e letterario, poiché a Borgo di Crissolo è nato il poeta Coustan Rei (prematuramente scomparso alcuni anni fa), capace di una produzione lirica in lingua ancestrale dell’alta valle Po oggi ripresa e messa in valore da questa antologia poetica.