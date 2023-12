L'Ascom Savigliano inaugura la Sala Polivalente in Memoria del presidente Pietro Rubiolo

L'Associazione Commercianti di Savigliano (Ascom) ha celebrato con emozione e commozione l'inaugurazione della Sala Polivalente Pietro Rubiolo, dedicata al suo indimenticabile presidente, a un anno esatto dalla sua scomparsa. Pietro Rubiolo, oltre ad essere uno dei soci fondatori, ha ricoperto la carica di Presidente dal 1994 al 2012, e successivamente quella di Presidente Onorario dal 2013 al 2022. La cerimonia ha visto la partecipazione di un vasto numero di persone, tra cui familiari, dipendenti dell'associazione, autorità locali e figure di spicco del mondo imprenditoriale.

Tra i presenti all'evento, figuravano i familiari di Pietro Rubiolo, i 40 dipendenti dell'Associazione Commercianti, insieme alla presidenza ai consiglieri e ai soci fondatori Pierangelo Mollea e Agostino Gribaudo, i sindaci saviglianesi con l'attuale sindaco Antonello Portera e i suoi predecessori Remigio Galletto, Sergio Soave, Claudio Cussa, e Giulio Amboggio. Hanno partecipato anche lo storico presidente della Camera di Commercio di Cuneo, Ferruccio Dardanello, il consigliere Regionale Matteo Gagliasso, il direttore generale della Cassa di Risparmio di Savigliano Emanuele Regis, il segretario provinciale di Confcommercio Marco Manfrinato, il presidente degli Amici dell'Ospedale Francesco Villois e il presidente del Rotary Lodovico Buscatti.

Durante la cerimonia, il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, collegato in video, ha dichiarato: "Giunga alla famiglia Rubiolo sia a nome dell'istituzione che ho l'onore di rappresentare e anche a titolo personale il ringraziamento per il lavoro svolto da un uomo straordinario che ha saputo dedicare così tanto tempo all'associazionismo contribuendo in modo significativo alla crescita economica del suo territorio."

Le autorità presenti, inclusi i sindaci e gli esponenti delle istituzioni, hanno tracciato un sentito ricordo della figura di Pietro Rubiolo, sottolineando il suo contributo fondamentale alla comunità e al mondo commerciale locale. Tutti hanno unanimemente riconosciuto la sua autorevolezza e l'essere un uomo perbene, un vero galantuomo, con valori che hanno ispirato rispetto e stima da parte di tutti coloro che lo hanno conosciuto.

La targa commemorativa è stata scoperta con emozione dalla moglie del Sig. Pietro Rubiolo, Carla Robasto, simbolo tangibile della continuità dell'impegno e della dedizione di Pietro Rubiolo nell'ambito dell'Associazione Commercianti di Savigliano.

La Presidente dell'Ascom Savigliano, Simona Trucco, ha tenuto a sottolineare l'eredità straordinaria lasciata da Pietro Rubiolo: "È stato un grande maestro che mi ha trasmesso la passione per l'attività sindacale. Da socio fondatore per oltre 60 anni, ha ricoperto ruoli dirigenziali che hanno fatto diventare l'Ascom un punto di riferimento per tutto il territorio, non solo per la categoria. La sua dedizione e il suo spirito guida resteranno sempre nel cuore di coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo."

Il Direttore Generale, Giulio Giletta, ha aggiunto: "In questi trent'anni, Pietro Rubiolo è stata una figura fondamentale. Dobbiamo molto a lui per quello che siamo oggi. La frase scritta sulla targa a lui dedicata, '... uomo, imprenditore e dirigente illuminato, che ha saputo raggiungere grandi traguardi con signorilità e cortesia', racchiude bene quello che è stato il Sig. Rubiolo, così affettuosamente chiamato da tutti noi dipendenti."