Bagnasco, sassi contro un'auto in corsa sulla statale 28

Pietro contro le auto in corsa.

Non sarebbe un fatto isolato quanto accaduto sulla statale 28 del "Colle di Nava", lo scorso venerdì 22 dicembre, a un signore di Garessio, che si trovava a bordo della sua auto, colpita da un sasso.

"Per fortuna, a parte il danno al parabrezza - ci spiega telefonicamente - non ho riportato conseguenze, ma poteva andare molto peggio. Mi trovavo all'altezza del comune di Bagnasco, quando ho visto questa pietra arrivare contro il parabrezza. E' stato un attimo, era buio e non sono riuscito a vedere nessuno, ma ero in una zona dove non ci sono muri laterali da cui potesse staccarsi accidentalmente, quindi sono convinto che sia stato lanciato deliberatamente".

Il conducente del mezzo ha condiviso con gli utenti dei gruppi Facebook valtanarini la foto del danno, invitando a prestare la massima attenzione e poi ha sporto denuncia ai Carabinieri.

Stando a quanto si dice in valle si sarebbero già verificati episodi simili.