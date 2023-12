Ottomila passaporti in un anno: gli uffici della Questura a Ceva punto di riferimento per tutta la Granda

“Avrebbe dovuto chiudere e invece ora è un punto di riferimento per tutta la provincia di Cuneo”. È con grande soddisfazione che il sindaco di Ceva Vincenzo Bezzone commenta i grandi risultati ottenuti dal “Posto avanzato”, ossia dagli uffici distaccati della questura di via Pio Bocca a Ceva, che in questo ultimo anno hanno rilasciato quasi otto mila passaporti.