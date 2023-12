Risse e botte tra ragazzini: due episodi in pochi giorni a Fossano

Due episodi in pochi giorni: il primo a Natale, nei pressi dell'area commerciale di via Paglieri, nel quale un ragazzo avrebbe riportato la frattura della mandibola; poi ieri sera, in zona Bastione, dove si sarebbero azzuffati almeno 15 ragazzi, lasciando del sangue a terra e numerosi pali divelti.

Non sono mancati, infatti, gli atti vandalici, con danni alle giostrine in piazza Celebrini.

Polemiche e rabbia in città, con i fossanesi che evidenziano una situazione di delinquenza e microcriminalità piuttosto diffuse. Gli utenti della pagina Facebook Sei di Fossano se, dove sono state postate le foto a corredo dell'articolo, invocano il sindaco Dario Tallone perché prenda provvedimenti urgenti.

"Una vergogna e nessuno fa nulla. Sta anche salendo il numero delle persone che vengono aggredite intanto che portano a passeggio i loro cagnolini, con conseguenze anche molto gravi. Queste baby gang girano indisturbate per la città, terrorizzano le brave persone le malmenano e poi scappano. La legge non ci protegge per nulla, la giustizia non esiste più. Dario Tallone bisogna prendere provvedimenti velocemente", scrive una donna. Ma non è l'unica ad evidenziare come la sicurezza latiti in città.