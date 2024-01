"Quanto ha speso il Comune di Cuneo per donare 41 alberi al Vaticano?"

“Alcune ore fa abbiamo inviato un accesso agli atti, a nostra firma, per conoscere le spese sopportate dal Comune di Cuneo per la donazione di 41 abeti ad un Paese estero, come emerso da alcune testate giornalistiche: il Vaticano. Abbiamo chiesto anche i costi del trasporto, se eventualmente sostenuti dal Comune”. Così in una nota Filippo Blengino, Raffaele Fiorito, Alexandra Casu e Andrea Sabbatini, dirigenti di Radicali Cuneo “G. Donadei” e firmatari della richiesta di accesso agli atti indirizzata al Comune.

Poi le domande dei quattro dirette alla sindaca: “Per quale motivo un Comune di un Paese che si definisce laico nella sua Costituzione, dona ad un Paese estero e fulcro di una confessione religiosa degli abeti a proprie spese? I soldi sprecati per regalare degli alberi di Natale al Papa non potevano essere destinati per realizzare una sala del commiato per i funerali laici a Cuneo, che i cittadini richiedono da anni? Attendiamo una risposta” – concludono i radicali.