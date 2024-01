Saluzzo: attività di inizio anno alla Castiglia e in biblioteca civica

Fino al 25 febbraio la Castiglia con la mostra Fotografia è donna, il Museo della Memoria Carceraria, il Museo della Civiltà Cavalleresca e la Fondazione Garuzzo sarà aperta e visitabile tutti i venerdì dalle 15 alle 19, mentre i sabati, le domeniche e festivi dalle 10 alle 19. Speciali visite guidate in mostra domenica 21 e domenica 28 gennaio.



Il Museo Civico Casa Cavassa, l’Antico Palazzo Comunale con la Pinacoteca Matteo Olivero e la Torre Civica e la Casa Museo di Silvio Pellico saranno chiusi al pubblico dall’8 gennaio al 29 febbraio.



Per gruppi e scuole è possibile concordare aperture straordinarie. Per ulteriori

informazioni e costi, è necessario inviare una mail a musa@itur.it o chiamare il numero 329 3940334.



Di seguito il dettaglio dei prossimi appuntamenti nel mese di gennaio:



Sabato 13 gennaio - ore 11 - Cantami una storia, Biblioteca Civica Lidia Beccaria Rolfi

Nell’ambito dei progetti nazionali Nati per leggere e Nati per la musica, la Biblioteca Civica di Saluzzo e APM – Scuola di Alto Perfezionamento Musicale propongono laboratori gratuiti di musica e lettura per i più piccoli. Gli incontri si svolgeranno nella Sezione ragazzi

della Biblioteca un sabato mattina al mese alle ore 11 e saranno l’occasione per giocare e divertirsi tra letture, danze, canti e strumenti musicali di ogni genere.



Il prossimo appuntamento si terrà nella mattinata di sabato 13 gennaio e sarà dedicato a bambini e bambine dai 2 ai 5 anni.



Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 0175 211452 o inviare una email a biblioteca.saluzzo@itur.it.



Sabato 13 gennaio - ore 16 - Facciamo che io sono…, Castiglia

In attesa della Fitwalking del Cuore 2024 e in occasione della mostra Fotografia è donna. L’universo femminile in 120 scatti dell’agenzia Magnum Photos dal dopoguerra a oggi, i piccoli visitatori verranno accompagnati tra le sale del percorso espositivo per riflettere sui concetti di crescita, amicizia, amore e rispetto. In fase laboratoriale queste tematiche verranno rielaborate per aiutare i bambini ad immedesimarsi negli altri in un gioco di finzione e riflessione.



L’attività, gratuita e dedicata a bambini dai 6 ai 12 anni, si terrà sabato 13 gennaio alle ore 16 in Castiglia (Piazza Castello, 1 - Saluzzo).



Per informazioni e prenotazioni è possibile inviare una email a musakids@itur.it, chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 329 3940334. La prenotazione agli eventi è consigliata