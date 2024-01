Savigliano, violenta litigata tra passanti: intervengono i carabinieri

Il 2024 della compagnia dei carabinieri di Savigliano è iniziato ufficialmente ieri (giovedì 4 gennaio) con un intervento in via Sant’Andrea causato dal violento dissidio.



A darne conto una dei due coinvolti, una ragazza saviglianese in quel momento con i genitori. Che stante la sua ricostruzione dei fatti – poi sostanzialmente confermata dai carabinieri stessi - ha reagito verbalmente contro un giovane in transito a gran velocità sotto i portici della via, con conseguente pericolo per i passanti.



Alle parole della ragazza, questi parrebbe aver reagito con violenza, scagliando la bicicletta contro la porta di un bar e poi aggredendo fisicamente la ragazza prendendola per il collo. La giovane, a sua volta, avrebbe reagito colpendolo con un pugno: immediato l’intervento del padre e di altri presenti per separare i due e permettere l’intervento delle forze dell’ordine.



Per la giovane, una visita al pronto soccorso locale e la prospettiva di realizzare delle lastre per comprendere le conseguenze reali dell’aggressione.