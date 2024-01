Appuntamenti nella Granda per questa prima domenica di gennaio

A Mondovì Mercante in Fiera e mongolfiere in volo, il circo a Cuneo, piste di pattinaggio, musei aperti, musica, spettacoli, presepi da visitare e tanto altro: questi sono alcuni dei tanti appuntamenti in programma per oggi, domenica 7 gennaio.

Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione per eventuale maltempo. Tutti gli eventi della provincia li trovi su: www.visitcuneese.it, www.visitlmr.it e https://langhe.net

Eventi e manifestazioni

A Mondovì, con “Natale nell’aria” appuntamento fino ad oggi, 7 gennaio, con il Raduno Aerostatico Internazionale dell'Epifania. Se le condizioni meteo lo consentiranno, trenta mongolfiere, coloratissime e dalle forme più incredibili, voleranno nei cieli della città. Si alzeranno in volo dal campo di decollo situato in Corso Inghilterra. Correlati alla manifestazione ci saranno momenti musicali presso l’area decolli, voli vincolati per bambini, gonfiaggio serale delle mongolfiere con musica “Night glow”, stand gastronomici nel centro del rione di Mondovì Breo e tanto altro. Info, programma completo e aggiornamenti: www.facebook.com/aeroclubmondovi

In questo fine settimana nel rione storico, in piazza Maggiore, ci sarà “Re Mercante”, suggestivo hand-made market dell’Epifania. Tante le arti in esposizione: dai ceramisti agli illustratori, complementi d’arredo, creazioni di carta pesta, gioielli, abbigliamento, giocattoli, cosmetici solidi, lavorazioni in vetro e molto altro ancora. Saranno aperti i musei cittadini ed è in corso nell’ex Chiesa di Santo Stefano la mostra “I grandi maestri del Barocco e Caravaggio”.

Info: https://vivimondovi.it/natalenellaria.

A Limone Piemonte, dove è arrivata finalmente la neve, fino al 7 gennaio la pista di pattinaggio resterà aperta tutti i pomeriggi, dalle 14.30 alle 19.00. Continua la mostra fotografica di foto e cartoline antiche nella sala espositiva del Grand Palais Excelsior in via Roma, 11. Dalle 16 alle 19.30 fino all'8 gennai0. Ingresso libero. Info: www.facebook.com/limonepiemonte

A Pradleves oggi la pista di pattinaggio, sarà aperta dalle 15 alle 18. Info e tariffe: www.facebook.com/pattinaggiopradleves. A Bra la pista di pattinaggio in piazza Giolitti rimarrà aperta fino al 14 gennaio, ad Alba è in piazza Pertinace.

Ad Alba, questa domenica alle 16, l Museo Civico, ci sarà la visita guidata ai depositi sotterranei. Un’ esperta del museo guiderà i visitatori alla scoperta di reperti archeologici che per ragioni di conservazione, spazio e ricerca non possono essere esposti negli spazi museali. La visita continuerà alla Città Invisibile, sito archeologico posto sotto piazza Risorgimento. Qui si avrà la possibilità di osservare ciò che rimane del passato romano e medievale della città, tra resti del foro di Alba Pompeia e le imponenti strutture delle case torri-medievali. Info: www.comune.alba.cn.it/it, prenotazioni: museo@comune.alba.cn.it

Sempre ad Alba, questa domenica al Teatro Sociale dalle 16.30 andrà in scena lo spettacolo “La notte dei regali”, spettacolo di animazione, pittura dal vivo e narrazione dove il personaggio Gastaldo racconta ai suoi piccoli ascoltatori storie mitiche del nord Europa fino alla Sicilia, passando dal centro Italia fino alla suggestione biblica. Info: www.teatroalba.it/wp-content/uploads/2023/10/Teatro-Alba-2023-2024-Rassegna-Famiglie-a-Teatro.pdf

A Savigliano il Múses – Accademia Europea delle Essenze ha pensato a un laboratorio creativo per i più piccoli dedicato alle calze della Befana. Oggi, domenica 7 gennaio, alle 15.30 appuntamento con “È arrivata la Befana con una calza carica di …”. La Befana, stanca della sua lunga nottata di consegne, si fermerà proprio a Savigliano per ritemprarsi, giocare con le essenze odorose e recuperare energie. Ma non solo: anche per insegnare ai bambini a trasformare le loro semplici calze in calze profumate, molto più invitanti per lasciarvi dolcetti e golosità! Erbe aromatiche, fiori e spezie aiuteranno i partecipanti in questo compito, così che l’anziana signora possa apprezzarle e premiarle con doni sempre più numerosi e allettanti. Info: www.facebook.com/musesaccademia

Sempre a Savigliano, in questo fine settimana dell’Epifania il Museo Ferroviario Piemontese propone corse speciali su un trenino trainato dalle locomotive a vapore Decauville “Bathala” tipo 020T250 e DuCroo&Braun tipo “Mallet” in scala 1:3, realizzate dal modellista Marco Schizzerotto che sarà presente e potrà rispondere alle curiosità del pubblico. Oltre alle corsette sul trenino a vapore, sono previste le consuete visite guidate, la draisina (pulmino su rotaia) e i plastici funzionanti. Aperto oggi dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30.

Per prenotazioni www.ticket.it/musei/evento/museo-ferroviario.aspx

In Valle Stura nel fine settimana sono in calendario interessanti iniziative.

A Demonte oggi è possibile partecipare alla visita guidata a Palazzo Borelli in programma alle 15.30 su prenotazione. Il palazzo Seicentesco è il luogo simbolo della storia di Demonte e allo spazio Lalla Romano, scrittrice e pittrice originaria del paese. Info e prenotazioni: www.vallesturaexperience.it/prodotto/visita-guidata-a-palazzo-borelli-demonte

Questa domenica ci sarà anche la Ciaspolata dell’Epifania: insieme a una guida escursionistica si può fare una speciale ciaspolata per scoprire l'antichissima storia de 'l Erc' di Aisone. A seguire aperitivo presso il Bar Centro Fondo Aisone, da dove si partirà alle 10. Info e prenotazioni: portadivalle@vallesturaexperience.it e www.facebook.com/vallesturaexperience

Ad Artesina, oggi dalle 10 appuntamento con “La Piazza in… musica!”, intrattenimento musicale. Alle 12 ci sarà la baby dance con Pinky. Info: www.facebook.com/Artesina

Fino ad oggi, 7 gennaio, a Cuneo in Piazza della Costituzione ritorna il circo di Babbo Natale più famoso del mondo con la partecipazione di grandi artisti, Babbo Natale, i suoi Elfi e i personaggi più amati dai bambini. All’interno dell’area si trova la bellissima casetta di Babbo Natale.

Oggi spettacolo alle 16.30. Info: www.facebook.com/CircoPeppinoMedini

A Saluzzo, questa domenica, 7 gennaio, le visite guidate del pomeriggio alla Castiglia prevedono una dolce conclusione. Dopo aver messo in luce avvenimenti e curiosità legate alla lunga storia della fortezza, edificata nel 1270 e oggetto di trasformazioni e cambiamenti nei secoli a seguire, la guida accompagnerà i partecipanti sui camminamenti di ronda, per ammirare il suggestivo paesaggio circostante. Le visite si concluderanno al Ristorante La Castiglia per gustare il panettone artigianale accompagnato dallo zabaione, delizia tipica piemontese, preparati dallo chef Luca Banchio. Le visite guidate partiranno alle 15.30 e 16.30 dalla biglietteria della Castiglia. Le visite saranno a numero chiuso, prenotazioni anche scrivendo a: musa@itur.it.

Sempre alla Castiglia, da non perdere la mostra “Fotografia è donna. L’universo femminile in 120 scatti dell’agenzia Magnum Photos, dal Dopoguerra a oggi” esposizione fotografica allestita negli spazi della Castiglia fino al 25 febbraio. Info: www.facebook.com/MuseiSaluzzo

A Fontanelle di Boves la proloco dei Santi Coronati propone “Quat pass fra sentè e casine”, una passeggiata gastronomica per questa domenica, 7 gennaio, alle 13.30, una passeggiata amatoriale nei dintorni di Fontanelle con visita, mungitura e degustazioni in cascina. Il programma prevede il ritrovo alle ore 13,30 di fronte al Santuario di Fontanelle. Prima tappa Dau Marghè cascina Dalmasso a Mellana. Visita, mungitura tradizionale e break dolce. Seconda tappa Cascina Dutto a Boves. Visita, mungitura moderna e merenda rustica. Rientro a Fontanelle presso il Salone Parrocchiale per il gran finale dalle 18.30. Il menu prevede polenta e ragù, minestrone di trippe e buon vino. Info: www.comune.boves.cn.it

A Busca oggi, domenica 7 gennaio, chi acquisterà il biglietto della mostra “L’altra metà. La donna nell’arte” a Casa Francotto potrà proseguire la giornata effettuando la visita guidata “Busca sotterranea”. La partenza è prevista per le 14.30 da Casa Francotto. La visita, dalla durata di un’ora con prenotazione obbligatoria, si svolgerà con l’accompagnamento di una guida. La mostra “L’altra metà – La donna nell’arte” sarà aperta in questo fine settimana nei seguenti orari: dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.30. Info: www.facebook.com/comunedibusca

A Cuneo, Fondazione CRC e Intesa Sanpaolo presentano fino a domenica 17 marzo 2024 il progetto espositivo Lorenzo Lotto e Pellegrino Tibaldi. Capolavori dalla Santa Casa di Loreto presso il Complesso Monumentale di San Francesco. L'esposizione sarà visitabile dal martedì al venerdì dalle 15.30 alle 19.30 (al mattino apertura solo su prenotazione per scuole e gruppi), mentre il sabato e la domenica seguirà un orario continuato dalle 10.00 alle 19.30. Ingresso gratuito. Info: https://fondazionecrc.it

Verrà dedicato alla memoria della compianta Alessandra Rosso, pianista scomparsa nel maggio scorso, il concerto di inizio anno in programma al Santuario degli Angeli di Cuneo questa domenica alle 17.30. L'ingresso è libero e prevede musiche del repertorio classico e tradizionale religioso eseguito con voci e strumenti dei suoi amici musicisti di una vita.

Il Santuario degli Angeli di Cuneo ha visto più volte protagonista Alessandra coi suoi concerti dedicati all'associazione "Kairune" sia come solista che in duo o trio con l'amico violoncellista Stefano Pellegrino, la cantante Cristina Villani e la violinista Marianna Brondello.

Oggi, 7 gennaio, alle 17.30 al teatro Toselli di Cuneo la compagnia Teatro del Buratto porterà in scena lo spettacolo "A metà strada", storia di Giraffa e Pinguino.

In un posto molto caldo e molto lontano vive una giraffa che non sa sedersi e deve stare sempre in piedi. Le piace camminare, mangiare foglie e cantare, però non conosce nessuno e si sente sola. Decide allora di lanciare un messaggio al vento, inviando una lettera alla prima creatura dall’altra parte del mondo che la riceverà. Fortunatamente la lettera arriva ad un nuovo amico, un Pinguino “inventore” che sogna di volare. I due decidono così di incontrarsi a “metà strada”. Età consigliata dai 4 anni. I biglietti saranno acquistabili al link https://ticket01.comune.cuneo.it/home.aspx. Sarà comunque possibile acquistare i biglietti al botteghino del Teatro Toselli a partire da 60 minuti prima dello spettacolo. Info: www.facebook.com/compagnia.ilmelarancio

Fino ad oggi, 7 gennaio, è possibile visitare il caratteristico Presepe Meccanico di Pianfei allestito e organizzato dagli "Amici del Presepe" nella sede della Confraternita di San Michele. Aperto oggi dalle 15.00 alle 18.00. Info: www.facebook.com/Presepe.Pianfei

La Mostra mercato presepi dal mondo è allestita a Mondovì presso il Monastero San Biagio, strada per Morozzo 12. Si potranno trovare natività provenienti da: Ecuador, Guatemala, Thailandia, Haiti, Indonesia, Messico, Turchia, Kenya, Perù, Cambogia, Ucraina, Polonia.

Info: https://aquilonefarigliano.org

A Villanova Mondovì si può visitare la storica esposizione aperta ad artisti, amatori, associazioni e scuole che si svolge nella Grotta dei Dossi. I presepi si potranno ammirare anche oggi, 7 gennaio dalle 15 alle 18 con visite guidate su prenotazione. Info: www.facebook.com/grottadeidossi1797

A Brossasco, i Presepi in Borgata Lantermini si possono visitare fino a questa domenica, 7 gennaio, dalle 10 alle 17. I presepi e le natività sparse qua e là nella borgata sono quasi 100, ognuno diverso dall’altro, in una nicchia o su una scala, in una stalla o in una fontana, sempre realizzati con materiali originali e di recupero o attrezzature di un tempo come vecchi scarponi oppure con oggetti che richiamano storie e profumi antichi come fieno e tela. Inoltre, la borgata si è animata di vecchi e buffi personaggi, i Girbetti, rappresentanti gli antichi mestieri o le tradizioni e le usanze di un tempo.

A Cuneo si può effettuare un itinerario alla scoperta dei presepi nella Cattedrale, nelle le Chiese del Centro Storico, al Sacro Cuore e al Santuario Madonna della Riva.

Le chiese sono aperte tutti i giorni dalle ore 8 alle 18.00 salvo celebrazioni liturgiche.

In particolare, nella Chiesa di Sant’Ambrogio fino al 2 febbraio 2024 è allestito il maestoso presepe di scuola napoletana con simbologia settecentesca, incrementato da nuovi “pastori”. Ha partecipato l’artista napoletano Aniello Gaudino. La prospettiva la cura dei dettagli della scenografia settecentesca, arricchita di moltissimi accessori scenici rende unico il paesaggio all’attento visitatore.

A Bra il " Presepio elettromeccanico" storico e artistico è realizzato nella Chiesa di Santa Croce (1854), occupando l'abside rettangolare e le due cappelle laterali, unendo presepio tradizionale e presepio piemontese. Personaggi, movimenti (più di 70) e ambienti sono realizzati artigianalmente con l'utilizzo di materiali poveri e di recupero. Rappresentano aspetti della vita quotidiana e antica oltre alla Natività, Erode, Pastori fondamentali nel presepio tradizionale, nella parte di presepio piemontese è realizzata una copia fedele del centro storico di Bra con personaggi di concittadini che hanno valorizzato il bene comune. Aperto dalle 15 alle 19 anche oggi.

Altre informazioni sui presepi da vistare: www.presepiingranda.it