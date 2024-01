Due mesi fa la morte di Klaudio. Il sindaco di Vernante: "Il paese aspetta di sapere la verità"

A distanza di oltre due mesi e dopo cinque sopralluoghi nel piccolo garage laboratorio a pochi passi dal Municipio, ancora non è stata messa la parola fine su quanto avvenuto lo scorso 4 novembre a Vernante, giorno della morte per un colpo di arma da fuoco alla tempia di Klaudio Myrtaj, 34enne albanese.

Si attendono per fine mese i risultati degli ulteriori accertamenti chiesti dalla Procura di Cuneo e affidati ai Ris e all'esperto balistico Stefano Conti.

Nel frattempo, in paese la popolazione attende di sapere la verità sul tragico fatto di sangue avvenuto in un tranquillo sabato pomeriggio. E' lo stesso sindaco Gian Piero Dalmasso a sottolinearlo: "Mi aspetto che a breve si possa fare chiarezza sulla dinamica, perché i miei concittadini hanno il diritto di sapere cosa è accaduto".

Non è stata emessa, in questi oltre 60 giorni, alcuna ordinanza di custodia cautelare. Escluse la pista del delitto passionale, inizialmente quella più accreditata, così come quelle di un delitto legato alla malavita o di un regolamento di colpi. Restano in piedi quella del tragico incidente o del suicidio.

La perizia balistica dovrà accertare proprio quest'ultima ipotesi, essendo il colpo che ha ucciso il giovane stato esploso da distanza molto ravvicinata e da destra. Il corpo del giovane era accasciato verso il muro, proprio su quel lato.

Entro la fine di gennaio si dovrebbe finalmente chiarire come è morto Klaudio, giovane vittima di un tragico fatto di sangue e "caso investigativo complesso", come lo aveva definito lo stesso capo della Procura di Cuneo Onelio Dodero.