Università, Chiorino e Tronzano: “Copriremo il 100% delle borse di studio”

“Faremo in modo che Edisu superi i suoi problemi di cassa e garantiremo il pagamento ai vincitori di tutte le borse di studio al più tardi entro fine mese: è un impegno concreto quello che, come Regione Piemonte, abbiamo deciso di assumere. L’erogazione immediata di 24 milioni di euro sarà in grado coprire le difficoltà di cassa di Edisu a noi ignote fino a ieri”.

Lo hanno dichiarato Elena Chiorino, assessore all’Istruzione, Lavoro e Merito, e Andrea Tronzano, assessore al Bilancio, a margine della protesta andata in scena questa mattina sotto la sede del Consiglio regionale.



In Piemonte sono 17.860 gli studenti che hanno diritto alla borsa di studio. Per coprire quelle di 1.959 idonei la Regione si è già impegnata ad aggiungere allo stanziamento precedente ulteriori 9,3 milioni raggiungendo la cifra record di 92 milioni di euro: “Parliamo di una cifra più che raddoppiata rispetto a quella messa a disposizione per le borse di studio dalla precedente Giunta regionale: il 100% delle borse di studio verrà finanziato e coperto”, hanno concluso Chiorino e Tronzano.