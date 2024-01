Da Alba e Fossano, in arrivo il treno diretto per l'aeroporto di Caselle

Da Alba all’aeroporto di Torino-Caselle in treno, passando per Bra, in 1 ora e 48 minuti, senza necessità di cambiare: tra una settimana – dal 20 gennaio prossimo, una volta ultimati i lavori sulla ferrovia Torino-Caselle-Ceres – il collegamento diretto sarà finalmente attivo, per la gioia dei cittadini che viaggiano, delle compagnie aeree e ancor più per il comparto ricettivo con tutto il suo indotto, che usufruirà del maggior flusso di turisti che questa operazione dovrebbe portare nelle colline di Langhe e Roero. Discorso analogo anche per Fossano e Savigliano, che godranno dello stesso servizio, in virtù dell’investimento effettuato nel torinese, con una spesa di 230 milioni di euro e un importante contributo della Regione Piemonte.

“Credo che sia un risultato straordinario per Alba e Fossano, perché per la prima volta nella storia avranno la possibilità di un collegamento diretto con l’aeroporto internazionale di Torino-Caselle – commenta il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio –. Il 19 gennaio prossimo, insieme all’assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi, inaugureremo il servizio con una corsa speciale, celebrando la realizzazione di un’opera ereditata senza coperture economiche complessive: abbiamo recuperato quasi 50 milioni di euro di fondi regionali per realizzare il passante ferroviario torinese che collega Porta Susa e l’aeroporto di Caselle. È certamente un’opera storica anche per Torino, che sempre più certifica il proprio status di città turistica internazionale, con una navetta che – come le grandi capitali europee – collegherà il centro città con l’aeroporto, con una corsa ogni mezzora. Questo ha conseguenze importanti anche per noi Cuneesi perché l’aggancio con la navetta Alba-Ciriè e Fossano-Ciriè consentirà, da queste due città, una corsa ogni ora. Insieme al completamento dell’Asti-Cuneo, previsto per quest’anno, è un altro risultato straordinario per far uscire dal suo storico isolamento la Granda, rendendola sempre più collegata con il mondo”.

Grande soddisfazione esprime anche il sindaco di Alba, Carlo Bo: "Una nuova tratta molto attesa anche dalla Città di Alba, che lotta da sempre per implementare le possibilità di collegamento al servizio della nostra comunità e delle nostre tante imprese. Questo nuovo progetto permetterà anche al territorio di raggiungere comodamente l’aeroporto di Caselle, uno dei più utilizzati dagli Albesi, senza dover per forza utilizzare l’auto, con gli ulteriori vantaggi di alleggerimento del traffico e minore inquinamento. Un traguardo che va ad aggiungersi alla riapertura della tratta Alba-Asti e all’avvio dell’ultimo lotto dell’autostrada Asti-Cuneo, oltre al grande lavoro di progettazione fatto per migliorare nel tempo la viabilità locale, a partire dal terzo ponte sul Tanaro, dalla tangenziale Est, dalla rotatoria di Scaparoni e da diverse viabilità alternative realizzate o programmate".