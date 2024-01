Furti in ville e alloggi nella Granda: a processo la banda dei professionisti

In otto erano finiti in arresto dopo mesi di indagini dei carabinieri di Cuneo: la banda di ladri, che colpiva ville e alloggi in Piemonte e anche in Lombardia, sarà processata con il rito abbreviato nel tribunale di Asti. L'operazione, chiamata Pater Familias, aveva neutralizzato responsabili a vario titolo di un’associazione a delinquere specializzata in furti in abitazione ma anche nell’uso indebito di carte di credito, falsificazione di targhe automobilistiche. Per scappare utilizzavano anche dei lampeggianti blu sulle autovetture.

Le scorribande sono avvenute anche in Granda, in particolare a Treiso, Cherasco, ma rapine sono state registrate a Ceresole d'Alba, Dronero, Racconigi, Roccabruna e Scarnafigi. Blitz anche a Canelli. Sono contestati almeno una settantina di furti che avrebbero fruttato oltre 300.000 euro.

Le indagini hanno ricostruito le dinamiche con cui gli indagati avevano costituito un’associazione strutturata, ove ognuno degli appartenenti aveva compiti ben definiti, con il proposito di commettere i furti e, allo stesso tempo, di eludere le investigazioni mediante la periodica bonifica da eventuali apparati d’intercettazione delle autovetture in uso e attraverso l’attribuzione di compiti più prettamente esecutivi quali la fittizia intestazione dei mezzi a proprio nome.