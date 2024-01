Affidato a Peraria il villaggio sportivo F. Bongioanni di Fossano

Dopo oltre cinque anni, il Villaggio Sportivo F. Bongioanni di Fossano può nuovamente progettare il suo futuro grazie all’assegnazione - in affidamento in concessione del servizio di gestione (così recita il documento) – per 6 anni alla Peraria di Villafalletto (Cuneo).

Un futuro che prevede certamente il rilancio delle attività sportive con la messa in funzione di campi da tennis, da padel e da beach volley, ma che vuole anche percorrere nuove vie.

Il Villaggio Sportivo, che è presente sul territorio fossanese da quasi 30 anni, rappresenta anche un luogo che potrà diventare centro di aggregazione per l’intera comunità con spazi dedicati all’incontro per giovani e meno giovani, con aree relax e aree bar dove magari giocare una partita a carte.

Il progetto vuole creare un vero e proprio punto nel quale sportivi e non si possano ritrovare, organizzare feste e incontri, un pubblico fatto da sportivi e non, giovani, meno giovani e bambini.

Uno spazio che Peraria ha ritenuto necessario restituire a Fossano come dichiara Livio Cismondi – socio dell’azienda di Villafalletto - “Siamo estremamente soddisfatti dell’obbiettivo raggiunto perché crediamo nelle potenzialità di questa struttura e perché per Peraria, mettere a disposizione la propria esperienza lavorando al rilancio del Villaggio Sportivo, rappresenta un modo per restituire valore in questo territorio che da anni crede in noi e nelle nostre capacità professionali”.

Gli spazi del Bongioanni faranno inoltre da sfondo a iniziative come i campi estivi per i più giovani ma saranno anche valorizzati attraverso una rivalutazione dell’area che un grande potenziale grazie al suo inserimento all’interno di una zona naturale come quella del Parco Fluviale. Uno sviluppo che potrà rivolgersi anche agli amanti delle belle camminate immerse nel verde.

Il Villaggio Sportivo diventa anche occasione e opportunità per giovani che abbiano idee e progetti: “Chiediamo ai giovani di condividere idee, contiamo su di loro per portare innovazione volta a una miglior offerta sul territorio e nuovi progetti” – dichiara Livio Cismondi.

Una nuova vita quindi per il Villaggio Sportivo F. Bongioanni, una nuova opportunità, un progetto che rappresenta, ancora una volta, un esempio di imprenditoria che diventa spinta e sostegno per un intero territorio, da cui nascono opportunità di aggregazione, condivisione e lavoro per ogni singolo componente della comunità.