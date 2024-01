Fiamme in un'autorimessa a Fossano, nel primo pomeriggio di oggi (martedì 15 gennaio).

La struttura è ubicata in via Centallo. Le fiamme - scatenatesi per cause ancora da determinare - hanno intaccato parte del tetto e due autovetture, gravemente danneggiate. Non risultano coinvolte persone.

Sul posto la squadra di vigili del fuoco da Cuneo con aps e autobotte, e i volontari di Busca e Savigliano: l'intervento ha portato alla messa in sicurezza della zona.