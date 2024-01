In fiamme appartamento in un condominio di Piasco: Vigili del Fuoco in azione

L’intervento tuttora in corso lungo la Provinciale per la Valle Varaita

E’ tuttora in corso l’intervento che dal primo pomeriggio di oggi, mercoledì 17 gennaio, vede squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dal Distaccamento di Saluzzo, dal Comando provinciale di Cuneo e dal Distaccamento Volontari di Venasca impegnate a spegnere l’incendio sviluppatosi in un appartamento a Piasco.

Di poco successivo alle ore 15 l’allarme, seguito dal pronto intervento di uomini e mezzi dei pompieri presso il condominio di via Dante Alighieri, sulla via provinciale per la Valle Varaita.

Qui, per cause al momento ignote, ha preso fuoco un appartamento al secondo piano, con fiamme che si sono sviluppate in una prima stanza per poi interessare buona parte dell’unità abitativa.

Ingenti i danni, mentre non si registrano fortunatamente feriti. L’intero stabile è risulta al momento evacuato.