Saluzzo, in Comune dieci posti di servizio civile per supportare la città

Dieci opportunità per imparare un lavoro, per mettersi a disposizione della comunità di Saluzzo, per crescere, imparare, diventare anche persone migliori.

E’ la sfida del Servizio civile nazionale. Il Comune di Saluzzo ha, appunto, dieci posti da assegnare. I candidati devono avere fra i 18 e i 28 anni.

Nel dettaglio:

3 per la Biblioteca civica “Lidia Beccaria Rolfi”,

1 per lo Staff del sindaco,

1 per la Porta di Valle – Ufficio turistico di piazza Buttini,

2 per Informagiovani - Spazio Giovani “il Quartiere” di piazza Montebello,

2 per i musei civici,

1 per la Fondazione “Amleto Bertoni”.



Per info e chiarimenti è possibile contattare la funzionaria Silvia Arnaudo al numero 0175 211458 oppure 328 0112480.

Le domande vanno presentate entro le 14 di giovedì 15 febbraio.

Ogni giovane può presentare una sola domanda per un unico progetto.

La procedura va fatta interamente sul web. Per presentare la “Domanda on Line (DOL)” è necessario accedere solo attraverso Spid o con le credenziali fornite dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, raggiungibile tramite Pc, tablet e smartphone, esclusivamente all’indirizzo

https://domandaonline.serviziocivile.it.

In caso di necessità di assistenza, è possibile consultare il il sito https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/, oppure scrivere a serviziocivile@provincia.cuneo.it.

Infine, c’è la possibilità di rivolgersi all’ Ufficio Servizio Civile in corso Nizza 21 a Cuneo (dal lunedì al venerdì, orario 9-12), prenotando un appuntamento per una consulenza ai numeri 0171/445.939 – 348.4991026 – 0171/445.807. https://www.provincia.cuneo.it/servizio-civile/bando-2023