Al centro culturale Don Flori di Treiso (piazza Baracco 1), dopo gli approfondimenti sull'agricoltura, torna la rassegna letteraria "Incontriamoci in un libro", organizzata in collaborazione con la biblioteca civica. Domenica 21 gennaio, alle ore 17.30, sarà protagonista Valentina Venti con "Per poi svegliarmi in un quadro".

Una storia di caduta, di rinascita, di malattia e di cura, di dolore e di amore. Il racconto di una donna che scopre se stessa oltre la malattia.