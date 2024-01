Appuntamenti nella Granda per questo fine settimana di gennaio

Primi coriandoli di Carnevale a Busca e a Saluzzo, Agnellotreffen a Pontechianale, la fiera della Beata Paola a Bene Vagienna, Fitwalking del Cuore a Saluzzo, musica, spettacoli: ecco alcune proposte per trascorrere il tempo libero sabato 20 e domenica 21 gennaio.

Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione. Tutti gli eventi della provincia li trovi su: www.visitcuneese.it, www.visitlmr.it e https://langhe.net

Eventi e manifestazioni

Il Carnevale di Busca prevede un ricco programma di festeggiamenti, con serate in musica più il pomeriggio dedicato ai bambini, che culmineranno nella sfilata dei carri allegorici domenica 21 gennaio. Sabato 20 alle 14 nella Tensostruttura Area Capannoni Corso Romita ci sarà il Carnevale dei bambini. Alle 22, nella stessa sede, è in programma la Festa della Birra con il gruppo Insanity Band. Domenica 21 avrà luogo dalle 14.30 la sfilata dei carri allegorici con conduzione animata a cura di Andrea Caponnetto e Johnny Manfredi con Giangi Giordano e con le maschere tradizionali accompagnate dalla Banda musicale di Castelletto di Busca e con le Majorettes di Peveragno. Alle 18.30 presso la Tensostruttura Area Capannoni inizierà la distribuzione di polenta, formaggio e dolce. Alle 21.30 serata musicale con l’orchestra Maurizio e la Band.

Info: www.facebook.com/comunedibusca



Il 96° Carnevale storico di Saluzzo, 6° "Carnevale delle due Province" in collegamento con il Carnevale di Rivoli (70ª edizione) e per il secondo anno con Barge, inizia sabato 20 gennaio alle 17 in municipio con l’investitura ufficiale della nuova Castellana Silvia Ghione. Sarà accompagnata dall’immancabile Ciaferlin Aurelio Seimandi, dalle Damigelle Viola Blaganò e Giulia Ciccone e dai Ciaferlinot Luca Dedominici e Matteo Borghino. La squadra di maschere della città di Saluzzo sarà presente sabato, dalle 22, presso il Pala CRS dove si terrà il tradizionale “Saluzzo in Sound – Veglione in Maschera Supertino” festa per i più giovani con Dj Matteo Dianti e le maschere degli Amis del Carlevè. Biglietti anche on line su: https://xceed.me

Info: https://fondazionebertoni.it



La decima edizione del Motoraduno invernale più alto d'Italia, Agnellotreffen a Pontechianale, fraz. Chianale, in Valle Varaita, si terrà fino al 21 gennaio. Sabato accoglienza e attività a partire dalle 8, alle ore 18.00 ritrovo all'ingresso del borgo di Chianale, il punto più alto raggiungibile in inverno a 1.800 mt slm, alle 18.30 ci sarà la motoparata. Sono previste premiazioni di gruppi e singoli rider. Novità di questa decima edizione è l’“Agnellotreffen Toro Rodeo”; nella giornata di sabato 20 gennaio. Domenica degustazioni e viste dalle 9, alle 14 saluti e rientro a casa.

Info e programma completo: www.agnellotreffen.com e pagina Facebook.



Fino a sabato 27 gennaio ritorna a Bene Vagienna il tradizionale appuntamento con la Fiera della Beata Paola con le celebrazioni in onore della "Signora di Bene", la Beata Paola Gambara Costa.

Sabato 20 gennaio ci sarà la cena al castello. Domenica dalle 8.00 saranno allestiti stand e bancarelle del mercato commerciale, agricolo e artigianale. Dalle 12.30, ci sarà il pranzo tipico nel castello a prezzo contenuto. Nel pomeriggio, dalle 14.30, è in programma la sfilata in abiti storici con partenza dal centro paese e arrivo presso le mura del castello, per la rievocazione dei momenti salienti della vita della Beata, tra i quali il celebre “miracolo delle rose” e spettacolo degli sbandieratori. A seguire premiazione del concorso "Una rosa per la Beata Paola" in Piazza San Francesco. Appuntamenti fino al 27 gennaio. Info: pagina Facebook della Fiera della Beata Paola.



Domenica 21 gennaio appuntamento di sport e solidarietà a Saluzzo per il Fitwalking del Cuore, una grande festa di solidarietà che coinvolge i comuni di Saluzzo, Manta e Verzuolo.

È un’ottima occasione per camminare insieme sui percorsi da 6, 10 o 13 chilometri, partenza alle ore 10 in Piazza Cavour. Partenza alle 10 (dalle 9 apertura stands e dalle 9,30 animazioni) in piazza Cavour, che è anche il luogo d'arrivo, dove i pacchi gara saranno distribuiti fino alle 13,30. Il primo itinerario da 6 km percorre Saluzzo e la collina, il secondo da 10 km interesserà Saluzzo e Manta, il terzo da 13 km Saluzzo, Manta, Verzuolo. Lungo i tragitti (a Saluzzo alla Castiglia, Chiesa di San Giovanni e piazza Cavour, oltre a Manta e Verzuolo) appositivi dispositivi consentiranno di fotografarsi per poi condividere sui social le foto. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto a sostegno dei progetti solidali delle associazioni che prendono parte alla raccolta iscrizioni.

Info: www.scuolacamminosaluzzo.it/fitwalking-del-cuore e www.facebook.com/Fitwalkingdelcuore



A Saluzzo, è in programma per sabato 20 gennaio alla Biblioteca Civica “Lidia Beccaria Rolfi” alle 11 un laboratorio per i più piccoli, fascia di età consigliata 4 – 9 anni, dedicato alla sostenibilità ambientale e si intitola “Rose nell’insalata”. A partire dalle suggestioni fornite dall'estro creativo di Bruno Munari, i bambini potranno scoprire nuovi modi per utilizzare le parti di scarto di frutta e ortaggi. Alcuni degli alimenti vegetali che passano tutti i giorni sulle nostre tavole possono diventare magnifici timbri per sperimentare forme e colori e illustrare la realtà in modo inusuale: dall'insalata nascono le rose, dai cavoli gli alberi, dai pomodori i fiori e tanto altro ancora! Durante il laboratorio i partecipanti potranno conoscere, divertendosi, la meraviglia e l’incanto che possono scaturire dal riciclo degli elementi più semplici, anche da un broccolo tagliato a metà. Partecipazione gratuita, richiesta la prenotazione scrivendo una mail a musakids@itur.it. Info: www.facebook.com/MuseiSaluzzo



Anche quest’anno la proloco di Savigliano ricorda San Sebastiano, patrono della città, sabato 20 gennaio, alle ore 21,00, presso la Crusà Neira “Don Mario Salvagno”. Interverrà il Prof. Pierangelo Gentile dell’Università di Torino trattando il tema: “Il Generale Saviglianese Giuseppe Edoardo Arimondi”. Seguirà il concerto del Coro “Vox Armonica” diretto dal Maestro Sergio Daniele. Farà onore alla serata anche la presenza del Canonico Don Maurilio Rayna, sensibile a ogni forma di arte e cultura. Al termine, il rinfresco offerto dalla Proloco. Presenterà la serata il Prof. Alberto Tibaudi. Domenica 21 gennaio sarà celebrata la Santa Messa solenne in onore del Santo, alle ore 10,30 nella Chiesa Collegiata di Sant’Andrea, con la partecipazione delle autorità cittadine.

Info: www.visitsavigliano.it



Il 20 gennaio, al Maneggio di Limone Piemonte è prevista una giornata di festa all'insegna del divertimento con discesa su pista innevata illuminata e battuta. L'evento ha l'obiettivo di unire gli appassionati della Mountain bike/ebike/fat Bike. Dalle 17 alle 19 prova della pista, gare finali con premiazione e Dj set fino alle 23.00. Modalità di iscrizione e info: pagina Facebook Team Biscimmia ASD. L'iscrizione comprende una maglietta, una tabella porta numero e assicurazione obbligatoria da ritirare almeno un'ora prima dell'inizio della competizione.



Domenica 21 gennaio Limone Piemonte propone una ciaspolata al Maire Voudrant, in frazione San Bernardo, con la guida escursionistica Monica Dalmasso. Un itinerario di 7 chilometri e 480 metri di dislivello, con un tempo di risalita di circa due ore e mezza, che porterà gli escursionisti a scoprire un percorso attraverso gruppi di case abbandonate a margine del bosco, dove un tempo i prati venivano falciati regolarmente e si aspettava l’inverno per trasportare a valle il fieno con le slitte. Ritrovo alle 9.30 in frazione San Bernardo; rientro previsto nel pomeriggio, intorno alle 15. L’iniziativa ha un costo di 15 euro a persona, con riduzioni per famiglie e ragazzi. Info e prenotazioni: moni.dalmasso@libero.it. Info sul cartellone eventi a Limone Piemonte: www.limoneturismo.it



Appuntamento con le Notturne Musicali del 2024 a Trinità di Entracque, ciaspolate guidate con le stelle, la luna e la musica. In programma questo sabato, 20 gennaio, con la guida Parco Luisa Sorrentino e la musicista Silvia Mattiauda. Partenza dalla Locanda del Sorriso a Trinità. Ritrovo a Trinità di Entracque presso la Locanda del Sorriso. Alle 18.30 rientro, cena presso la Locanda con possibilità di pernottamento e noleggio racchette da neve. Tariffa: 15 euro per l'escursione con guida e musicista e 20 euro cena, bevande escluse. Iscrizione obbligatoria. Prossime date: 24 febbraio, 23 marzo, 20 aprile. Info: www.areeprotettealpimarittime.it/news/3057/notturna-musicale

Appuntamenti culturali

A Borgo San Dalmazzo il programma celebrativo della Giornata della Memoria 2024 inizia domenica 21 gennaio con la Marcia dei Lumini, con cui ogni anno si ricordano le deportazioni da Borgo San Dalmazzo che tra il novembre 1943 e il febbraio 1944 condussero 357 ebrei italiani e stranieri al campo di sterminio di Auschwitz. Alle 16 è prevista la Santa Messa in suffragio dei deportati defunti, a seguire, nei pressi dell’ex campo di concentramento cittadino, si terrà un momento di riflessione a cura gli alunni dell’Istituto Comprensivo. In seguito, la Marcia dei Lumini si snoderà attraverso il centro della città, ripercorrendo il tragitto che portò gli ebrei dal campo alla stazione ferroviaria, ora sede del Memoriale e del vicino percorso museale MEMO4345. Davanti ai vagoni merci che ricordano l’ultimo viaggio dei perseguitati saranno deposti i lumini, simbolo di impegno alla memoria e di speranza per un presente di pace. Ai ragazzi dell’Istituto Comprensivo il compito di scandire i nomi dei deportati.

Info: https://memo4345.it/2024/01/giornata-della-memoria-2024



Sabato 20 gennaio presso il MAB - Museo Archeologico di Bene Vagienna, è in programma “Per un pugno di argilla”: come il semplice terreno crudo venne trasformato dalla mano dell’uomo in oggetti che affascinano ancora oggi. La giornata culturale, che si svolgerà in toto sotto la guida di archeologi, prevede in mattinata una visita al sito romano di Augusta Bagiennorum e al Museo archeologico di Bene Vagienna al fine di fornire ai visitatori un inquadramento generale della storia del sito e del territorio in cui è ubicato. Il pomeriggio verrà dedicato interamente all’evoluzione delle tecniche di lavorazione, con approfondimenti teorici mirati intervallati da brevi attività pratiche per una comprensione più concreta della tematica. Info e programma: www.archea.info



Ad Alba è in corso la mostra fotografica "Beppe Malò - Guardare" che presenta una selezione di scatti realizzati dal fotografo e giornalista albese Giuseppe Malò nel corso della sua carriera.

Fotografie in bianco e nero “fine art” scattate in luoghi, periodi e contesti tra i più vari, nell’ambito di una ricerca personale. Riportano lo sguardo di Malò sempre curioso e interessato alla vita. Filo conduttore è l’interesse e il rispetto per i luoghi e le persone nella loro straordinaria unicità.

L’esposizione è aperta fino al 4 febbraio nei seguenti orari: sabato e domenica dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Ingresso gratuito. Info: www.facebook.com/AlbaCulturaEventi





Musica e spettacoli

A Somano sabato 20 gennaio alle 15.30 appuntamento presso il salone “Michele Ferrero” con don Silvio Mantelli, il Mago Sales, che presenterà il nuovo libro “Il rischio di essere felici”. Al termine dell'incontro ci sarà un piccolo rinfresco. Info: www.facebook.com/comune.somano



Ad Alba prosegue sabato 20 gennaio la rassegna di pomeriggi musicali “Musica in Museo”, alle ore 17, nella sala Maccario del Museo civico archeologico e di scienze naturali “Federico Eusebio”.

Si esibirà il coro Spiritual’s Friends che proporrà un repertorio prevalentemente concentrato sulla divulgazione degli Spirituals. Prima del concerto, alle 16.30, chi lo desidera avrà la possibilità di partecipare ad un approfondimento da parte di un esperto museale su uno degli argomenti inerenti alle collezioni scientifiche e archeologiche. Ingresso gratuito, prenotazione consigliata.

Info: www.facebook.com/MuseoFedericoEusebio



A Cuneo inizia la Rassegna Un teatro in mezzo ai libri, Teatro per i più piccoli, che anche quest’anno, si svolgerà nel salone della Biblioteca 0-18. In calendario quattro spettacoli scelti nel panorama italiano di teatro per la prima infanzia. Sabato 20 alle 17.30 la compagnia La Baracca di Bologna porterà in scena “Casa”, una casa. Un posto dove io sono io. Una casa: un tetto dove ripararsi, un luogo dove mangiare, fare il bagno e dormire; un posto da vivere e in cui condividere esperienze. Uno spazio intimo in cui accogliere “l’altro”. Una casa tutta da inventare e costruire, un luogo che cambia mentre cambio anch’io. Un luogo da cui partire alla scoperta di quello che c’è fuori e un posto in cui tornare ogni volta. “Casa” racconta la storia di un grande e un piccolo che si incontrano, cominciano a conoscersi e costruiscono. La costruzione diventa un gioco, e nel gioco, piano piano, si costruisce una storia… una casa. Età consigliata: da 1 anno. Info: www.facebook.com/compagnia.ilmelarancio



A Niella Tanaro prosegue la rassegna dialettale: appuntamento sabato 20 gennaio con i Commedianti Niellesi che presentano il quinto appuntamento, ospitando la Compagnia del Siparietto di Moncalieri. Lo spettacolo, dal titolo “Lhai falo per amour”, inizierà alle 21 presso la Sala Polivalente di Niella Tanaro. Locandina su: https://comune.niellatanaro.cn.it e pagina Facebook dei Commedianti Niellesi.



Al teatro Baretti di Mondovì tornano gli Alpini e il loro mito con la Compagnia” CanzonEteatro”. Lo spettacolo si terrà sabato 20 gennaio alle 21 ed è la riproposizione, con alcune modifiche testuali e musicali, di “Bello far l’Alpino, ma scomodo”, un armonico intreccio di rimandi e rievocazioni, fra musica e parola, quello rappresentato da Canzoneteatro, che “celebra gli alpini e il loro mito ma insieme ne sorride”, in novanta minuti di coinvolgente narrazione. In scena gli attori Ada Prucca, Gian Carlo Bovetti, Mario Rossetti, con i musicisti Alberto Bovetti, Gianni Cellario, Attilio Ferrua, Corrado Leone, Mario Manfredi, Gianfranco Re. Info: https://ana-mondovi.com/a-teatro-con-gli-alpini-sabato-20-gennaio-ore-20-45



Sabato 20 gennaio alle 21 al teatro Iris di Dronero, andrà in scena lo spettacolo “Complotto doppio complotto controcomplotto”, testo di Angelo Scarafiotti con Andrea Castellini, Luca Occelli e Angelo Scarafiotti. Una bugia fa in tempo a viaggiare per mezzo mondo mentre la verità si sta ancora allacciando le scarpe (Mark Twain). La pièce è un tour comico tra assurdità antiscientifiche, cecità selettiva e superstizioni, scoprendo altresì le meraviglie del succo di limone e del bicarbonato. Info: www.santibriganti.it/spettacolizonafranca23-24



Il concerto di Lucio Corsi, già sold out, è previsto per sabato 20 gennaio alle 21.30 al Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo, all’interno della stagione musicale “Magda Groove”. Nel suo tour “La gente che sogna”, Lucio Corsi sarà accompagnato alla batteria da Marco Ronconi, alle tastiere e all’organo elettrico da Giulio Grillo, al basso da Tommaso Cardelli, al pianoforte da Iacopo Nieri e alla chitarra elettrica e slide guitar da Filippo Scandroglio. Un incontro musicale che vedrà il cantautore toscano vestire i panni di eroe di un’avventura musicale, la sua, durante la quale ricorderà al suo pubblico l’importanza di non smettere mai di sognare. Info: www.cinemateatromagdaolivero.it

Sempre al Magda Olivero, domenica 21 gennaio alle 17, per la rassegna “Un sipario tra cielo e terra”, è previsto lo spettacolo “Pippi Calzelunghe”, dove due attori e un’attrice/performer, metteranno in scena le avventure dell’eccezionale Pippi e dei suoi amici Tommy e Annika, in una commistione tra teatro di prosa teatro-circo. Racconteranno la storia di una bambina assolutamente fuori dagli schemi, carica di una critica ironica verso il mondo degli adulti e contraria a ogni pregiudizio. Adatto dai 5 anni. I biglietti saranno acquistabili al botteghino del teatro a partire dalle ore 16.00. Info: www.melarancio.com/un-sipario-tra-cielo-e-terra-saluzzo



Sabato 20 gennaio alle 21 e domenica 21 alle 17, il Teatro Politeama di Bra porta in scena “La signora omicidi”, una commedia ricca di humour e di divertenti intrighi, situazioni ambigue ed equivoci esilaranti, ambientato in una Londra anni ‘50, che fa da sfondo all’improbabile incontro tra Louise Wilberforce, interpretata da Paola Quattrini, arzilla e svampita affittacamere, il misterioso Professor Marcus (Giuseppe Pambieri), presunto musicista, in realtà capobanda di un pericoloso gruppo di malviventi che Louise finirà per smascherare. In scena anche Mario Scaletta, che ha realizzato l’adattamento teatrale del testo, e Rosario Coppolino. Regia di Guglielmo Ferro.

Biglietti anche online sul sito www.ticket.it. Info: www.turismoinbra.it



Ad Alba domenica 21 gennaio alle 16, sul palco del Teatro Sociale andrà in scena una fiaba che narra di Raperonzolo, una giovane ragazza dalla lunga treccia di capelli che vive rinchiusa da una perfida strega in una torre inaccessibile. Nella fiaba originale Raperonzolo è imprigionata e costretta ad obbedire ai voleri della strega. Al tempo stesso la strega dipende da Raperonzolo, poiché solo tramite la sua lunga chioma di capelli che fa calare dall’alto della torre, può rientrare in casa. Ecco che la famosa e lunga chioma di capelli diventa il punto di contatto fra la strega e Raperonzolo, fra il genitore e il figlio, come a simboleggiare un cordone ombelicale mai tagliato.

Ma si sa, la vita va avanti e prima o poi viene per tutti il momento di crescere e di maturare, di dare un taglio con il passato. In questo modo la fiaba di Raperonzolo ci insegna che il legame fra il bambino e l’adulto, fra il genitore e il figlio sarà sempre in evoluzione, non si spezzerà mai.

Info: www.teatroalba.it



A Corneliano d’Alba, per la XXV edizione di Burattinarte d’inverno, al Cinema Vekkio, domenica 21 gennaio, il sipario si leverà alle 16.30 con “Il Principe Ranocchio”, uno spettacolo divertente per i bambini e molto piacevole per gli adulti, che reinterpreta la celebre favola dei fratelli Grimm, ironizzando sulla quotidianità contemporanea. Attori e burattini, pupazzi e marionette interagiscono tra loro e con i brani, composti appositamente per sottolineare i momenti salienti dello spettacolo con un contrappunto musicale. Non mancherà di stupire il pubblico la sorprendente scenografia raffigurante il castello di Re Barbarussa, che riuscirà a trasformarsi più volte sotto gli occhi attoniti dei bambini. Ingresso libero. Info: https://burattinarte.it/spettacolo/il-principe-ranocchio



A Piasco è in corso l’undicesima edizione di “Montagne Nostre”. L’evento si terrà nella sala polivalente fino a domenica, a ingresso libero. Sabato 20, alle 20,30, appuntamento con l’ultima serata di Montagne Nostre in compagnia di due accademici del Cai, di grande spessore. Alessandro Gogna, alpinista di fama internazionale, storico dell’alpinismo, accademico e guida alpina. Protagonista e divulgatore dell’alpinismo, ha pubblicato molti libri. Attualmente si dedica alla redazione del suo “Gognablog” quotidiano online, che affronta ogni tematica relativa all’alpinismo, all’outdoor e alla conservazione dell’ambiente. Il suo intervento sarà dedicato «all’accettazione del limite per essere liberi». Nella seconda parte della serata, Anselmo Giolitti illustrerà il recente viaggio nel “Pakistan inesplorato”, progetto nato su iniziativa di Mountain Wilderness, con il proposito di promuovere nuove tratte nella regione pakistana dello Swat, descritte in una guida, al fine di sviluppare un turismo sostenibile e rispettoso dell’ambiente. Come appendice dell’evento, domenica 21 alle 17 è prevista la proiezione del film “Utama. Le terre dimenticate”. Ingresso libero. Info: www.facebook.com/salapolivalentepiasco



Domenica 21 gennaio alle 21.00 presso il Teatro Milanollo di Savigliano "Così è, se vi pare" di Luigi Pirandello. Con Pino Micol, Milena Vukotic e Gianluca Ferrato.

Scritta nel 1917, quella che, con i Sei personaggi, è forse la più bella commedia di Pirandello, presenta il vano tentativo di far luce, in una città di provincia, sull’identità della moglie del nuovo segretario di Prefettura: si tratta della figlia della Signora Frola, come questa sostiene con assoluta certezza? Oppure quella donna è morta tra le macerie di un terremoto e la moglie del segretario è tutt’altra persona (com’egli sostiene)? Così è, se vi pare: ognuno di noi ha la sua verità. Ingresso: da € 14 a € 20 secondo ordine di posto. Info: www.visitsavigliano.it/newseventi



Domenica 21 gennaio, alle ore 21 al teatro Toselli di Cuneo, andrà in scena “Costellazioni” di Nick Payne con Elena Lietti e Pietro Micci. Una drammaturgia unica e travolgente, una storia d’amore raccontata con le leggi della fisica. In scena, tutte le possibili infinite fasi di una relazione: conoscenza, seduzione, matrimonio, tradimento, malattia. Uno dei risvolti della fisica quantistica è che potrebbero esistere un numero infinito di universi: tutto quello che può accadere, accade anche da qualche altra parte e per ogni scelta ci sono mille altri mondi in cui si è scelto in un modo differente. Nick Payne prende spunto da questa teoria e la applica a un rapporto di coppia. Pietro Micci e Elena Lietti sono chiamati a confrontarsi con molteplici versioni dei loro personaggi passando dalla commedia al dramma nel giro di pochi minuti, sul palco come nella vita reale. Biglietti da 30 a 11 euro. Info: www.facebook.com/teatrotosellicuneo