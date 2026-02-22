EVENTI / Domenica 22 in Granda: cultura, sport e divertimento

Domenica 22 febbraio offre un ricco calendario di eventi nella Granda, con mostre, teatri, concerti, mercatini e sport per tutti i gusti. Dalla “Mezza del Marchesato” a Saluzzo alle visite accessibili alla Pietà ad Alba, passando per Carnevale a Demonte e Ormea.

Non mancheranno concerti e rappresentazioni teatrali, come i primi mercatini all’aperto e le occasioni per assistere a eventi sportivi o a parteciparvi, come nel caso della “Mezza del Marchesato” a Saluzzo.

Saranno aperte moltissime mostre d’arte e fotografiche, nonchè laboratori, eventi per bambini, rassegne musicali e incontri con autori.

Si consiglia sempre di consultare con attenzione le previsioni del tempo.

Tutti gli eventi della provincia su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it.

***

CUNEO: 80 ANNI DI PIPPI CALZELUNGHE

Domenica 22 febbraio, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20, nello Spazio Innovazione in Via Roma 17, sarà possibile visitare la mostra “Astrid Lindgren e la forza dei bambini. 80 anni di Pippi Calzelunghe”. Ingresso libero e gratuito.

CUNEO: MODULAZIONI KIDS

Domenica 22 febbraio, al Rondò dei Talenti, V edizione di Modulazioni, il festival di musica antica che unisce tradizione e innovazione. Il primo incontro ha per titolo "Suite Biberon”. Info: https://www.modulazioni.net/modulazioni-kids/

CUNEO: INCONTRI D'AUTORE

Domenica 22 febbraio, alle ore 16.30, presso lo Spazio Incontri di Fondazione CRC in via Roma 15, concerto del Duo Maclè, con Sabrina Dente e Annamaria Garibaldi al pianoforte. Info: 333 49 84 128.

CUNEO: IDA E LA BAMBINA NUOVA

Domenica 22 febbraio, alle ore 17.30, presso l'ex chiesa di Santa Chiara in via Savigliano, nuovo spettacolo della rassegna "Domeniche a teatro" dedicata alle famiglie, dal titolo "Ida e la bambina nuova”. Info: https://www.dispariteatro.it/

***

ALBA: CALCO DELLA PIETÀ

Domenica 22 febbraio, presso Palazzo Banca d’Alba in via Cavour 4, nell’ambito della mostra “La Pietà di Michelangelo. Il Calco. Dalla Basilica Vaticana ad Alba”, è in programma una giornata interamente dedicata all’accessibilità. Al mattino, in collaborazione con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Consiglio Regionale del Piemonte e con l’Istituto dei Sordi di Torino, si terrà una visita dedicata a persone con disabilità visive e uditive, pensata per favorire una fruizione piena e consapevole del percorso espositivo. Alle ore 16, la mostra si aprirà a una visita multisensoriale aperta al pubblico attraverso una pluralità di linguaggi e strumenti: tatto, udito, olfatto e mediazioni accessibili. Info: https://www.bancadalba.it/

ALBA: ALBA SOTTERRANEA

Domenica 22 febbraio, con ritrovo presso l'Ufficio Turistico in Piazza Risorgimento 2, sarà attivo il percorso guidato Alba Sotterranea, tour guidato da un archeologo professionista per un itinerario che comprende una selezione di tre tappe tra le 32 complessive del percorso archeologico cittadino, più una conclusiva presso il Museo Civico Archeologico e di Scienze Naturali Federico Eusebio. Durata 1 ora e 45 minuti. Info: ambientecultura.it

ALBA: AL MUSEO DIOCESANO CON L’ARCHEOLOGA

Domenica 22 febbraio, due turni di visita alle 15 e alle 16.30, per il tour guidato al percorso archeologico con l’accompagnamento di un’archeologa professionista. Info: https://visitmudi.it/

ALBA: TEATRO DEL TERRITORIO

Domenica 22 febbraio, alle ore 17, al teatro sociale “G. Busca”, la rassegna “Teatro del Territorio” ospita la Compagnia Carla S. con l’esilarante commedia “La camola dla gelosia”. Info: 0173/292472 - biglietteria.teatrosociale@comune.alba.cn.it

***

BENE VAGIENNA: MOSTRE

Per visitare le numerose mostre in corso a Bene Vagienna, nella Cella Campanaria, nella chiesa di san Bernardino, nel Palazzo Lucerna di Rorà e in Casa Ravera, consultare il sito https://www.amicidibene.it/

***

BOVES: SUN CHORUS

Domenica 22 febbraio, alle ore 18, nel teatro Borelli, concerto del “Sun Chorus” intitolato “…ma di tutte la più grande è l’amore”. Ingresso libero e gratuito.

***

BRA: ARTICO FESTIVAL

Domenica 22 febbraio, alle ore 20.30, al teatro Politeama, concerto dei “Fine Before You Came” nell’ambito di Artico Festival. Info: www.articofestival.it

***

BUSCA: TATA MARÌ

Domenica 22 febbraio, alle ore 16.30, presso il Teatro Civico, andrà in scena lo spettacolo "Tata Marì" della Compagnia Cattivi Maestri di Savona. L'appuntamento fa parte della Stagione teatrale "Soffia il vento" organizzata dalla compagnia Santibriganti Teatro. Info: www.santibriganti.it/

BUSCA: VISITA MOSTRA E CAVE

Domenica 22 febbraio escursione alle cave di alabastro di Busca, abbinata alla mostra “SBAM! Un percorso nella Pop Art”. Partenza da Casa Francotto alle ore 10 e alle ore 14,30. Info: 371 54 20 603 - info@casafrancotto.it.

***

CHERASCO: SIAMO FUORI DI TESTA

Domenica 22 febbraio, alle ore 17, nel teatro “G. Salomone”, andrà in scena la commedia brillante “Siamo fuori di testa”, di Camillo Vittici, con adattamento e regia di Marta Tibaldi. Info: 347 78 51 494.

CHERASCO: SBAM! UN PERCORSO NELLA POP ART

Domenica 22 febbraio in orario 9.30-12.30 / 14.30-18.30 ultimo giorno di apertura della mostra “Sbam! Un Percorso nella Pop Art”.

***

COSTIGLIOLE SALUZZO: TALENTO

Domenica 22 febbraio, alle ore 16.30, presso il Palazzo Sarriod de La Tour, nell'ambito della rassegna teatrale "Il Teatro dei Suoni", Aline Nari e We Speak Dance Kids daranno vita allo spettacolo "Talento ". Info: https://www.lafabbricadeisuoni.it/

***

DEMONTE: VISITE A PALAZZO BORELLI

Domenica 22 febbraio alle 10.30, saranno possibili le visite a palazzo Borelli, simbolo del paese. Info: 328 20 32 182 - www.vallesturaexperience.it

DEMONTE: CARNEVALE

Domenica 22 febbraio alle ore 10.30, Santa Messa in maschera. Dalle 14.30 partirà la grande sfilata per le vie del paese con maschere, carretti, majorettes e banda musicale. Alle ore 17.30 Grande ballo di chiusura con “l’Orchestra i Roeri” e possibilità di cenare presso il Palatenda. Info: 345 42 00 755.

***

DRONERO: MESSA IN SCENA

Domenica 22 febbraio, dalle ore 15 alle ore 19 nel Museo Mallè, sarà aperta la mostra "Messa in Scena - L'altro reale nelle fotografie di Aldo Galliano”. Info: https://www.museomalle.org/

***

FRABOSA SOTTANA - ARTESINA: MONDOLÈ SKI RAID

Domenica 22 febbraio, ad Artesina si svolgerà la prima edizione della Mondolè Ski Raid, gara individuale di sci alpinismo inserita ufficialmente nel calendario Coppa Italia FISI. Info: https://www.trerifugi.it/

FRABOSA SOTTANA - PRATONEVOSO: 105XMASTERS WINTER TOUR

Nel week end si svolgerà la terza tappa del Winter tour di 105XMasters lo snowpark dove ad esibirsi, in entusiasmanti e spettacolari evoluzioni saranno atleti professionisti. Info: 0174/334151.

***

LIMONE PIEMONTE: MERCATINI

Domenica 22 febbraio, dalle ore 8 alle 19, in via Roma - zona pedonale, si svolgeranno i mercatini tematici del legno, della ceramica e della pietra. Ingresso libero. Info: https://www.limoneturismo.it/index.php?lang=ita

***

MAGLIANO ALFIERI: CASALINGHI DISPERATI

Domenica 22 febbraio, alle ore 17, nel salone Multifunzionale “Riez” di frazione Sant’Antonio, andrà in scena la commedia brillante “Casalinghi disperati” della compagnia Tanto di Cappello Teatro, nell’ambito della rassegna “Se una sera d’inverno”.

***

MARENE: LA SCATOLA

Domenica 22 febbraio, alle ore 16, presso l’Auditorium San Giuseppe, si terrà lo spettacolo teatrale "La Scatola" con la compagnia Il Teatro nel Baule, rivolto ai bambini e alle loro famiglie. A seguire, merenda per tutti. Info: https://parrocchiamarene.it/auditorium-2/

***

MONDOVÌ: CUBIQA IN CERAMIQA

Nel week end sarà ancora visitabile la mostra “Cubiqa in Ceramiqa”, presso il Museo della Ceramica. Ingresso libero negli orari di apertura del museo. Info: 0174/330358.

MONDOVÌ: DONNE DEL TERZIARIO

La Confcommercio Cuneo promuove la mostra fotografica “Donne del Terziario: Storie di Impresa, Innovazione e Futuro” presso il Museo della Ceramica. La mostra è visitabile gratuitamente. Info: 0174/330358.

MONDOVÌ: MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO

Domenica 22 febbraio, torna l'appuntamento nel rione Breo, con antiquariato minore, vintage, modernariato, artigianato e creatività. Decine di espositori propongono oggetti d'altri tempi e da collezione. Info: https://www.casamalta.it/

***

ORMEA: CARNEVALE

Domenica 22 febbraio, dalle ore 15, sfilata per le vie del borgo per la Festa di Carnevale. Merenda per tutti e gonfiabili nella Sala Società Operaia sino alle ore 18. Info: 0174/392157.

ORMEA: MOSTRA DEI RICORDI DEL BAULE DELLE DONNE

Nel week end, in orario 9.30-12 /15-17, a Palazzo delle Meridiane, sarà aperta la "Mostra dei Ricordi del Baule delle Donne", ogni punto, ogni quadro, ogni nodo ha una storia per riconoscere il valore del fare. Info: 0174/392157.

***

PRAZZO - SAN MICHELE: DISCESA IN BOB

Domenica 22 febbraio, a partire dalle ore 10, nella piazza di frazione San Michele, annuale discesa in bob per tutti, non competitiva, da affrontare con lo spirito del carnevale. A seguire pranzo e premiazioni delle maschere più divertenti e ai bob più originali.

***

RACCONIGI: TROVAROBE

Domenica 22 febbraio, dalle ore 7.30 alle ore 18, nel centro storico, si terrà il "Trovarobe": grande mercatino dell'antiquariato, del collezionismo e modernariato. Info: 392 08 11 406.

***

SALUZZO: LA MEZZA DEL MARCHESATO

Domenica 22 febbraio si terrà l’11ª edizione de “La Mezza del Marchesato”, manifestazione nazionale di corsa su strada, uno degli appuntamenti di riferimento del panorama podistico italiano. La gara partirà alle ore 9.30 da Corso Italia a Saluzzo e si concluderà in Piazza Cavour, attraversando i comuni di Manta, Verzuolo e Lagnasco. Info: https://lamezzadelmarchesato.it/

***

SINIO: CARNEVALE

Domenica 22 febbraio dalle ore 14.30, carnevale in piazza: giochi per bambini, Truccabimbi ed altre attività per tutti. Via alle danze con la sfilata del Marchese e la Marchesa Del Carretto, esibizione dei Musici e Sbandieratori "Börg dij Patin e di Tesoro". Dalle ore 16 distribuzione Polenta e Salsiccia - Bugie ad offerta libera.

***

SERRALUNGA D’ALBA: "FIABE D'ITALIA"

Domenica 22 febbraio, alle 16.30, in Fondazione Mirafiore, spazio speciale per bambini e famiglie, con il terzo incontro della rassegna teatrale per bambini e famiglie “Fiabe d’Italia”, con Debora Mancini. Info: https://www.fondazionemirafiore.it/eventi/

***

VERNANTE: RIPOPOLARE FESTIVAL

Domenica 22 febbraio, nuovo appuntamento del Ripopolare Festival, dedicato ai giovani e alla musica d’insieme. Concerto finale aperto al pubblico, in programma domenica presso il Teatro Ex Confraternita alle ore 17.30. Info: 340 27 53 037.