Con le chiavi della città alla nuova Castellana è partito il Carnevale di Saluzzo

Ieri, dal balcone del Comune, la prima apparizione pubblica di Silvia Ghione, in abito da Castellana, la 71 esima del Carnevale di Saluzzo, che ha varato così la sua 96esima edizione.

"Benvenuta Castellana" l’inno dell’accoglienza festosa della banda cittadina e di chi è intervenuto alla sua investitura, in municipio, dove ha ricevuto simbolicamente le chiavi della città. Con l’invito da parte del primo cittadino Mauro Calderoni ( all’ultimo Carnevale del suo mandato) rivolto a lei, a Ciaferlin, alle maschere saluzzesi e del territorio "ad aiutare tutti a vivere giorni di serenità e spensieratezza".

Prima il grazie alla castellana uscente Liliana Chiapello per la bravura con cui ha interpretato il ruolo.

Agli occhi in alto verso il quadro schierato delle maschere ufficiali della città, spiccava il verde brillante e donante dell’abito della nuova castellana, realizzato da Bruna Besso Pianetto “Bruna Couture” dello show room di via San Nicola, offerto tradizionalmente dall’Associazione commercianti.

Velluto e tessuto damascato a fiori, mantello con coda e maniche dall’ampio e scenografico volume che la stilista artigiana ama e, ha voluto per questo outfit 2024 che si ispira alla moda dell’antico Marchesato, ai modelli del 1500 e alla Marchesa di Saluzzo.

A scandire i nomi, ormai conosciuti delle maschere cittadine,è stato ancora una volta il capo squadra Ciaferlin, Aurelio Seimandi che le ha presentate ai compagni della “baldoria carnevalesca” al via: le maschere dei Borghi e dei paesi limitrofi, giunte numerose per il tradizionale onore alla Castellana di Saluzzo.

Applausi per la sorridente e "felice del ruolo" Silvia Ghione, alle damigelle: Viola Blaganò e Giulia Ciccone e ai due Ciaferlinot, Matteo Borghino e Luca Dedominici, new entry 2024.

Con l’uscita dal municipio e il corteo a piedi verso centro cittadino è partito il 96° Carnevale storico di Saluzzo, per il sesto anno legato al carnevale di Rivoli nel “Carnevale delle due Province” e per il secondo con Barge.

Il gruppo ha poi partecipato al Foro Boario al gran ballo “Saluzzo in Sound – Veglione in Maschera Supertino” primo appuntamento del fitto programma che li aspetta, tra cui le viste a ospedale, asili, rsa.

Un impegno a tempo pieno “per una esperienza bellissima che rimane nel cuore”. Dicono le castellane delle edizioni passate che anche quest’anno,su iniziativa di Nelly Defazio, si sono ritrovate per salutare la Castellana uscente e “per condividere in amicizia i momenti indimenticabili vissuti durante il periodo carnevalesco, con le chiavi della città".

Il programma del Carnevale è sul sito della Fondazione Bertoni, organizzatore della storica manifestazione.