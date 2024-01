Facilitazione digitale per anziani, il corso a Roccasparvera

Giovedì 25 gennaio alle 17 nel Comune di Roccasparvera si terrà il secondo appuntamento del percorso di facilitazione digitale rivolto a tutti gli anziani over65 della Valle Stura. La proposta nasce dalla collaborazione tra il Comune di Roccasparvera, lo CSAC, l’Associazione Insieme Diamoci Una Mano, Cooperativa Emmanuele e l’associazione AGE Uscire Insieme. Le date del corso sono le seguenti: 25 gennaio, 1 febbraio, 15 febbraio, 29 febbraio, 14 marzo dalle ore 17 alle ore 18:30 presso gli spazi comunali adiacenti alla biblioteca, in piazza Castello.

La partecipazione è gratuita ed è richiesto il tesseramento (sempre gratuito) all’associazione Insieme Diamoci Una Mano.

Il percorso vuole fornire una cassetta degli attrezzi agli anziani del territorio, affrontando alcuni temi ormai diventati di fondamentale importanza nella quotidianità di ciascuno, come il rilascio dello SPID, la prenotazione e il pagamento di visite mediche ed esami, il cambio del medico, il fascicolo sanitario elettronico e alcune app e strumenti utili. I temi che verranno trattati potranno essere proposti anche dai partecipanti al percorso.

La prenotazione è obbligatoria perché i posti sono limitati.

Per avere maggiori informazioni sulle attività proposte e in caso di difficoltà per gli spostamenti è possibile rivolgersi ad Alessia Bagnis, educatrice professionale della Cooperativa sociale Emmanuele, al 327 926 8399.