Cuneo, il Comune e le sale del “Fiamma” (forse ancora) in convenzione: perché non vengono utilizzate?

Alzi la mano chi era a conoscenza del fatto che il Comune di Cuneo – forte di una convenzione potenzialmente ancora attiva dal 1994 - potrebbe avvalersi della possibilità di chiedere in utilizzo le sale del multisala Fiamma in via Antonio Bassignano.



A riprendere l’argomento è il consigliere comunale Claudio Bongiovanni (Cuneo Mia), che ha chiesto delucidazioni all’amministrazione della città con un’interpellanza.

Uso gratuito, per trenta giorni l’anno: la convenzione

Il consigliere rivela appunto come lo stabile in cui si trova il multisala – oggetto nel triennio 2004-2006 di diversi recuperi e cambi di destinazione d’uso – , nel 1994, rientrasse in una convenzione con protagonisti il Comune e i concessionari: il documento assegnava al primo il diritto d’utilizzo gratuito e senza limitazioni di tempo – pur riservato a progetti con le scuole o alle manifestazioni culturali - con semplice richiesta e preavviso di dieci giorni, secondo un calendario annuale e per un massimo di trenta giorni all’anno.



L’utilizzo sarebbe stato concesso in ore non di spettacolo, fatta eccezione per la sala di maggior capienza usufruibile anche in orari serali dal lunedì al giovedì (escluso il periodo delle festività natalizie).



La convenzione stabiliva poi che il diritto di utilizzo avrebbe conservato la propria efficacia finché l’immobile avesse mantenuto la destinazione a multisala cinematografica e a locale adibito ad attività di pubblico spettacolo o convegni.

“Quanti spazi non figurano nell’elenco comunale?”

Bongiovanni chiede quindi a sindaca e assessore competente se la convenzione sia effettivamente ancora attiva, e perché le sale del cinema Fiamma non siano state usate per le diverse iniziative culturali cittadine.



Inoltre, domanda perché la disponibilità delle sale non compaia in alcun modo sul sito internet del Comune – nello specifico, nell’elenco delle sale a disposizione - , fatto che indubbiamente limita la conoscenza in materia della popolazione. E infine: esistono altri spazi in convenzione che non si trovano nell’elenco?