Savigliano, nella notte fiamme al caseificio Fusero

Nella serata di ieri (mercoledì 24 gennaio), incendio a Savigliano.



Coinvolta la struttura dell'azienda agricola “Fusero”, in via Cuneo, e alcuni bidoni della spazzatura. Le fiamme si sono sviluppate per cause ancora da determinare, ma non hanno per fortuna realizzato alcun danno o coinvolto nessuna persona.



Sul posto verso le 21.45 le squadre di Savigliano e Levaldigi dei vigili del fuoco provinciali.