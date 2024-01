San Valentino Galup: un dolce cuore colorato e dedicato a tutti

Galup è da sempre vicina agli italiani nei momenti di festa e di importante condivisione familiare. Qualsiasi ricorrenza è una buona occasione per donare e degustare l’alta qualità e l’indimenticabile e fragrante dolcezza dei suoi lievitati. Per la festa degli innamorati, esiste una proposta dedicata: il Cuore, il dolce più romantico di Galup, per questo 2024 è vestito con i colori dell’arcobaleno, nato per celebrare un San Valentino di amore senza barriere, un momento di gioia per ogni singolo individuo.

Una scatola rigida preserva la fragranza e l’aroma di un dolce speciale, creato per dare concretezza a sentimenti d’affetto e legami importanti. La confezione è rifinita con una fascia di chiusura, decorata con i vivaci colori dell’arcobaleno, simbolo di pace e di inclusione, al centro è stampato un cuore “Ti penso, ti scrivo” su cui è possibile inserire un pensiero personale e dedicato alla persona amata.

L’impasto del Cuore di Galup è lavorato con ingredienti di alta qualità e lievito Madre, sottoposto a trenta ore di lievitazione, e ricoperto da glassa alla Nocciola Italiana “Tonda Gentile Trilobata”, arricchita con granella di zucchero.

È proposto in due golose versioni: ai Tre Cioccolati: Bianco – Latte – Fondente e all’Albicocca.

Il Cuore di Galup è davvero un dolce pensiero, un’occasione per condividere un momento di affettuosa tenerezza o di profondo amore, è disponibile tutto l’anno, ma esprime, in questa ricorrenza, il suo significato più intenso.

Il Cuore di Galup, nelle due versioni, è disponibile sul sito galup.it al prezzo di 15€, presso i negozi Galup di Pinerolo e Torino, dove saranno allestite vetrine dedicate e nei migliori negozi specializzati d’Italia.