Auguri ad Agostina Gandolfo di Cavallermaggiore che ha festeggiato i cento anni

Agostina Gandolfo di Cavallermaggiore ha compiuto 100 anni ed è stata festeggiata stamattina, sabato 27 gennaio, dal sindaco Davide Sannazzaro che le ha fatto gli auguri a nome dell’amministrazione comunale e della cittadinanza, omaggiandola con un mazzo di fiori.

Il primo cittadino è stato accompagnato a festeggiare la nonna dal nipote Franco Curiotto presidente dell'associazione bocciofila San Pietro di Cavallermaggiore.

Agostina, nonostante il secolo di vita, è molto in gamba ed arzilla, gode di buona salute, vive nella sua abitazione e ama giocare a carte al “Centro incontro per anziani” che frequenta quasi ogni giorno, sempre con il sorriso che la contraddistingue per il carattere simpatico e ancora pieno di brio.

Nativa di Monasterolo di Savigliano si era sposata con Francesco Seia mancato circa 40 anni fa.

Dal matrimonio con Seia ha avuto tre figli tra cui Gianni, Margherita e Piermaria, questi ultimi mancati entrambi qualche anno fa.

Dopo essere rimasta vedova si è risposata con Gianmaria Panero, deceduto qualche anno fa, con cui Agostina aveva vissuto 35 anni.

Fin da giovane ha lavorato come coltivatrice in Cascina Cardino, nelle campagne di Cavallermaggiore.

Successivamente si è trasferita in paese e ha lavorato come cernitrice di pesche e negli allevamenti di capponi nelle cascine del circondario.

Oggi, nonostante l’età, ama ancora coltivare l’orto di casa.

“Il mio elisir di giovinezza – dice sorridendo – è bere un buon bicchiere di vino rosso ad ogni pasto”.

La donna ha 5 nipoti e 11 bisnipoti che l'hanno festeggiata, con tutti i familiari, per il secolo di vita.