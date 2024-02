Bra, è tutto pronto per la grande festa in onore di San Giovanni Bosco

Si avvicina la festa di don Bosco, appuntamento sempre molto sentito a Bra e di conseguenza sono in programma una serie di eventi per celebrare l’uomo ed il santo, che con la sua fede, coraggio ed ottimismo, è riuscito a dare nel corso dei secoli e nel mondo intero, speranza e valore al futuro dei giovani.

Venerdì 2 febbraio, alle ore 20.45, presso la chiesa dell’Istituto Salesiano San Domenico Savio (viale Rimembranze, 19), serata per giovani e famiglie dal titolo “Inseguendo quel sogno”, in occasione del secondo centenario del sogno che Giovannino Bosco fece nel 1824, all’età di nove anni, rivelatore della missione a cui lo chiamava il Signore.

Ultimo momento in agenda, domenica 4 febbraio ancora presso l’Istituto Salesiano San Domenico Savio. Si inizia alle ore 10 con la Santa Messa presieduta dal direttore don Riccardo Frigerio, seguiranno colazione e giochi alle ore 11.15, quindi pranzo oratoriano alle ore 12.30 con menù a base di antipasti, ravioli, secondo e dolce con offerta libera (iscrizioni in portineria o in oratorio entro il 31 gennaio).Gran finale con la castagnata tutti insieme, alle ore 16, facendo memoria degli insegnamenti di don Bosco: «Volete fare una cosa buona? Educate la gioventù. Volete fare una cosa santa? Educate la gioventù. Volete fare una cosa santissima? Educate la gioventù».