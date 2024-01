Cuneo, supera i 900mila euro il credito del Comune sulla tettoia Vinay

Tocca quota 938.000 euro totali il credito che l’amministrazione comunale di Cuneo ha maturato nei confronti della Tettoia Vinay srl per il computo delle indennità di canone di gestione dell’omonima struttura in piazza Foro Boario.



A renderlo noto – dopo aver fatto esplicita richiesta all’ufficio ragioneria rispetto ai dati aggiornati al 31 dicembre scorso – il consigliere di minoranza Giancarlo Boselli (Indipendenti), in conclusione della prima serata di Consiglio comunale.



“Si tratta ormai di un vero e proprio ‘buco nero’ - ha commentato - . Che, tenendo fissi i tassi d’interesse, va ad aumentare di 44.860 euro a quadrimestre”.



Sul contenzioso legato alla tettoia Vinay si attende, ancora, il pronunciamento conclusivo del giudice. Che – come nuovamente comunicato dagli assessori Valter Fantino e Cristina Clerico – non vede nessuna data all’orizzonte: verrà infatti comunicata direttamente a decisione presa.