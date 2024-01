Polizia locale dell'unione fossanese, oltre 3.500 verbali agli automobilisti

In occasione di S. Sebastiano, santo patrono della polizia Locale, è stata organizzata ieri sera una grande festa a Salmour, trasmessa anche in una diretta Instagram. L'occasione si è prestata anche per tracciare un bilancio delle attività dell'ultimo anno dell'unione fossanese, che copre cinque comuni e una popolazione di 10.000 abitanti circa.

“Ringrazio – commenta Franco Bruno, il comandante della Polizia Locale - in particolare i colleghi con cui abbiamo più collaborato in quest’ultimo anno, dei comandi di Cuneo, Carrù, Bra, Cherasco, Dogliani, Farigliano, Centallo, Pianfei, testimonianza della nostra amicizia ma anche la nostra appartenenza alla polizia locale e l’impegno e la voglia e la passione di ogni giorni per la sicurezza delle nostre città. La sicurezza di una città, di un territorio di una comunità – prosegue Bruno – è una cosa molto complessa in cui agiscono molti soggetti, enti, associazioni ed è difficile da raccontare. In questi anni ci abbiamo provato anche con l’utilizzo dei social network”.

Sono stati effettuati 3.586 servizi esterni, possibili grazie alla collaborazione del personale di altri comuni, 3548 verbali di violazioni del codice della strada, con un aumento del 4.8% sull’anno precedente e del 50% del periodo rispetto al trend degli anni precedenti accertando violazioni per € 430.000 circa di cui 300.000 circa incassati. “Quest’anno – spiega Bruno - grazie al sistema videosorveglianza e alle collaborazioni esterne, abbiamo iniziato i controlli per relativi alle assicurazioni e alle revisioni, dopo aver rilevato con le nostre tecnologie purtroppo percentuali significative di veicoli irregolari circolanti, pari a circa al 10% se non superiori. Sono stati confermati anche quest’anno l’aumento del 5% dei pagamenti delle sanzioni con l’utilizzo dei pagamenti digitali dopo l’attivazione dei sistemi con PAGOPA combinato con la possibilità dei cittadini di avere accesso completo via web a tutti i dati delle sanzioni, si può dire che il “DIGITALE PAGA”. I ricorsi si sono attestati sullo 0.4% delle sanzioni, sintomi di efficienza e correttezza nella operatività”.

Sul territorio la polizia locale ha garantito la propria presenza con 374 controlli per residenze e per altre autorità pubbliche, 224 presidi davanti alle scuole, oltre 156 servizi per funerali, 230 notifiche di atti amministrativi, recuperati oltre 10 cani vaganti, sono diminuiti i contatti giornalieri anche per via della digitalizzazione e della possibilità di ottenere informazioni sempre più complete attraverso i siti internet e i social, che restano circa 30/40 al giorno per un totale di 8/10.000 contatti l'anno, in aumento esponenziale in occasione di mercati e fiere, e circa 1.000/1.500 le presenze in ufficio.

In quanto all'attività giudiziaria la scarsità del personale non consente l'acquisizione di denunce, ma sono stati organizzati in collaborazione con i Carabinieri e la Guardia di Finanza operazioni di controllo di attività produttive e persone che hanno permesso di ripristinare la legalità nei vari comuni.

In materia ambientale sono state effettuate 22 sanzioni per violazioni ai regolamenti comunali in particolare per abbandono di rifiuti, di cui n. 11 a Bene Vagienna n. 8 a Salmour e n. 3 a Genola.

Intanto anche la videosorveglianza sta aumentando e le postazioni di controllo passeranno da 159 telecamere a 178, oltre al potenziamento dei server e della rete telematica tutte le telecamere registrano 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 e il Comune di Lequio Tanaro sarà il primo comune interamente videosorvegliato.

E’ continuata anche quest’anno l’attività di educazione stradale nelle scuole oltre alla presenza davanti alle stesse, quest’anno sono state 10 le lezioni svolte nelle scuole elementari.

Dopo l’attivazione della prima pagina TWITTER nel 2016, ora X, è continuato l’uso dei social network per comunicare informazioni e notizie utili, sulla scia di molti comandi organizzati che utilizzano da tempo, e nel 2023 è stata creata inoltre la pagine INSTAGRAM.



"Tutto ciò deve spingere noi operatori - conclude Bruno - , a svolgere ogni giorno con convinzione e professionalità il nostro impegno, lavorando con tutti e in sinergia con le amministrazione e i comuni che credono in questo e si impegnano con noi nel rendere sempre più sicure e per questo più vivibili le nostre città e i nostri territori".