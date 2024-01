Auto fuori strada nelle notte sulla provinciale tra Barge e Paesana

Incidente nella notte appena trascorsa sulla strada provinciale 27 che collega Barge e Paesana.

Un'autovettura è finita fuori strada finendo in un fosso ai lati della carreggiata. Gli occupanti del mezzo sono riusciti a uscire autonomamente dal veicolo e a rientrare presso la propria abitazione in attesa dell'intervento del carroattrezzi.

Vedendo l'auto incidentata con i fari ancora accesi, questa mattina, è stato richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco che sono intervenuti sul posto con le squadre dei volontari di Barge e i Carabinieri per la messa in sicurezza dell'area e i rilievi del caso. Il mezzo è in corso di rimozione.