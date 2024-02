Appuntamenti nella Granda per questo primo fine settimana di febbraio

Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione. Tutti gli eventi della provincia li trovi su: www.visitcuneese.it , www.visitlmr.it e https://langhe.net





Eventi e manifestazioni

Proseguono in questo fine settimana gli appuntamenti con il 96° Carnevale Città di Saluzzo – 6° “Carnevale delle 2 Province”. A Barge sabato 3 febbraio alle 16, sotto l’ala comunale si terrà il ballo dei bambini e la grande sfilata notturna dei carri, al via dalle 20 da viale Mazzini. A Saluzzo domenica 4 febbraio alle 10 ci sarà la Santa Messa di Carnevale. Dalle 14, via alla parata dei 12 carri e gruppi dei paesi che animeranno la festa e che saranno votati dalla giuria durante il passaggio in corso Italia. Saranno presenti Nichelino, Piobesi T.se, Roletto, Luserna San Giovanni, Carmagnola, Racconigi, Centallo/Fossano, Villafalletto, Moretta, Scalenghe, mentre Verzuolo e Saluzzo parteciperanno con il “Carrinfrutta”. Ad aprire il corteo sarà come sempre la Castellana Silvia Ghione accompagnata dall’inseparabile Ciaferlin Aurelio Seimandi, dalle Damigelle e dai Ciaferlinot. Nel tardo pomeriggio la Castellana, Ciaferlin e le maschere si sposteranno presso il Monastero della Stella dove è in programma dalle 18.15 Masquerade '700, evento ispirato all'affascinante atmosfera di un carnevale settecentesco con le danze al ritmo incantevole di minuetto, valzer e rondò. Ingresso gratuito, prenotazioni online su www.monasterodellastella.it . Info: https://fondazionebertoni.it





Il Carnevale di Mondovì con le sue maschere tipiche, il Moro e la Bela Monregaleisa, ha in calendario tanti eventi che culmineranno il 25 febbraio con la tradizionale parata di carri allegorici, feste in maschera e molto altro. Sabato 3 febbraio alle 15 nella Sala consiliare ci sarà la nomina e la presentazione Bela Monregaleisa, a seguire, presso il Circolo di Lettura, la consegna delle chiavi della Città a Sua Maestà il Moro. Nel centro storico è prevista la sfilata delle maschere dei Carnevali del Piemonte, della Val d’Aosta e della Liguria e alle 20.15 è in programma al ristorante La Borsarella la Cena di Gala. Alle 23.30 si ballerà alla Cà del Moro. Domenica alle 15.00 a Mondovicino appuntamento con “Harry Magic Tour”, laboratori per i bambini alla presenza della Corte del Moro e delle mascotte del mondo di Hogwarts. Fino al 25 febbraio sono previsti tanti eventi con le maschere, cene, veglioni, sfilate e tanto altro. Info: www.carnevaledimondovi.it





Fino al 4 febbraio a Valdieri torna il Carnevale alpino dell'Orso di Segale, l'appuntamento con il mitico orso lunare capace di predire la fine dell'inverno consultando il cielo notturno. Sabato 3 febbraio alle 20.30 in piazza della Resistenza è in programma una veglia serale, durante la quale le Fantine, i frà e i peroulìer daranno inizio ai festeggiamenti del Carnevale con questue, scherzi, canzoni e degustazioni gratuite in piazza. Domenica la manifestazione inizierà il mattino con il mercatino dei prodotti tipici e artigianali. Sarà possibile scoprire le storie e gli angolini più nascosti di Valdieri, visitare la mostra dedicata ai reperti della Necropoli di Valdieri, partecipare ai laboratori per bambini, gustare in piazza gli gnocchi cucinati dalla Proloco: tutte le attività sono gratuite. Intorno alle 14, avrà inizio il Carnevale vero e proprio: richiamato dalle canzoni dei Cantori dell’Orso e dalle melodie di Luca Pellegrino, l’Orso di Segale irromperà in piazza per prendersi gioco di tutti i partecipanti alla festa. Sarà compito del Domatore, aiutato da peroulìer e frà, mettere in catene il plantigrado di paglia e condurlo dalla bella Quaresima, l’unica donna capace di ammansire la bestia con un ballo vorticoso, prima del grande rogo del Ciciu ‘d paia. Al termine, merenda in piazza con degustazione dei Biscotti dell'Orso di Segale e grande gioco per bambini dell’ago nel pagliaio. Info: www.areeprotettealpimarittime.it





Fino a sabato 10 febbraio a Revello si festeggia San Biagio e il Carnevale con tanti eventi colorati e divertenti, musica, giochi e tante maschere. Sabato 3 febbraio è la festa di San Biagio. Nel pomeriggio, è previsto il ballo in maschera dedicato ai bambini. Alla sera, al Pala San Biagio ci saranno tutte le maschere dei paesi limitrofi e si inaugurerà il Carnevale. Domenica 4 è in programma la serata di beneficenza a cura dell’associazione Cecy Onlus con la compagnia teatrale “I mach fina li” che alle 21 presenteranno la loro commedia in Piemontese “La Rapina”. Sono in calendario appuntamenti fino a sabato 10, quando avrà luogo la serata conclusiva, “Borghi in maschera”. Info: www.facebook.com/prolocorevello





Domenica 4 febbraio torna il "Carnevale" a Fontanelle di Boves con un pomeriggio di festa dedicato ai bambini durante il quale si terrà uno spettacolo di magia a cura del "Mago-clown Arturo". La festa proseguirà in allegria con baby-dance e palloncini modellati per tutti. Durante il pomeriggio a disposizione di grandi e piccini tante prelibatezze tipiche del carnevale tra gustose bugie, cioccolata calda, thè e vin brulé. Info: www.comune.boves.cn.it





Il Carnevale ritorna a Caraglio in questo fine settimana. Il clou sarà nel pomeriggio di domenica 4 con la sfilata dei gruppi mascherati. Sabato 3 febbraio ad aprire i festeggiamenti saranno i più piccoli, dalle 14.30 carnevale dei bambini in collaborazione con l’oratorio parrocchiale presso il palazzetto polivalente di via Bernezzo a seguire verrà offerta la merenda a tutti i bambini. In serata alle 21.00 le porte del palazzetto si apriranno per tutti con la bella musica; un vero e proprio festival che vedrà salire in consolle Dj Elia e a seguire Marco Marzi, Marco Skarica. Per tutta la notte e fino all’alba ci sarà la festa della birra. Domenica 4 febbraio si terrà la sfilata di gruppi mascherati. A fare da apripista sarà, come da tradizione, il Ciciu, che poi sarà bruciato al termine della sfilata in Piazza Cavour intorno alle 17.00. Al termine merenda sotto l’ala del mercato coperto. Info: www.insiemepercaraglio.it





Il santuario dedicato alla Madonna del Buon Consiglio di Castiglione Tinella ospiterà, sabato 3 febbraio, alle 20.30, la tradizionale tombola in favore delle varie attività organizzate durante l’anno. Per la tombolata sono previsti numerosi premi (più di 100 chilogrammi di salsiccia e salumi, buoni spesa e cesti di prodotti tipici), mentre a tutti i partecipanti è garantito un assaggio di salsiccia accompagnato da un buon bicchiere di vino prodotto dalle cantine castiglionesi.

Info: pagina Facebook del Santuario.





Eventi nelle montagne della Granda





Sabato 3 febbraio, presso l'area naturalistica di Pian Munè, Paesana, si terrà la celebre corsa sulla neve con partenza al calare delle tenebre alle 18.30, per dare l’avvio all’attività di corsa outdoor per la stagione agonistico - ricreativa 2024. Partecipazione a pagamento. Il tracciato classico, che sarà illuminato da sapienti coreografie organizzative e dalle luci frontali dei protagonisti, si snoderà sulla facile pista innevata che dalla baita posta alla base della seggiovia raggiunge, in 4 km e superando circa 400 metri di dislivello, la baita a monte in corrispondenza dell’arrivo della seggiovia. Altri 4 km riporteranno atleti ed atlete alla base dove è situato l’arrivo transitando per le suggestive ed illuminate baite di Pian Croesio. Info: www.facebook.com/PianMune

Sempre sabato è in programma la cena al Rifugio Pian Munè e l’osservazione delle stelle con esperti di astronomia. Info: www.pianmune.it





Appuntamento sabato 3 febbraio a Prato Nevoso con la Bike to Hell 8.0, la gara di downhill invernale più spericolata delle Alpi. L’evento coinvolgerà quattro categorie di concorrenti (Kids, Rookies, Open maschile e Open femminile) e si concluderà in serata con le premiazioni presso “Chez Dam”, nel cuore del Borgo Stalle Lunghe, e con il successivo after party allo “Snow Fever 0.0 Club”. Per tutta la giornata, in Conca sarà visitabile un villaggio tematico con espositori del settore e in mattinata partiranno alcuni tour in e-bike con possibilità di pranzare presso lo Chalet Il Rosso.

La buona musica è in programma alle 13 con Andrea Poggio ft Andrea Trabucco.

Info: https://pratonevoso.com/bike-to-hell-3-febbraio-2024 Al Prato Nevoso Village domenica 4 febbraio si celebrerà il compleanno di Asso, il lupacchiotto mascotte del parco: una grande festa a cui è assolutamente vietato mancare. Info: www.facebook.com/PratoNevoso





A Limone Piemonte domenica 4 febbraio in via Roma dalle 9 alle 18 è in programma il Mercatino della Candelora che proporrà banchi di prodotti tipici alimentari, artigianato e antiquariato.

Info: www.limoneturismo.it





In Valle Maira ogni mese è in calendario una passeggiata con gli alpaca per ammirare come cambia il paesaggio insieme agli alpaca. Ad accompagnare il gruppo Filippo Reinero, allevatore di alpaca, dalle guide escursionistiche Fulvia Girardi e Loris Astesano. Partenza presso la piazza del comune di Canosio al mattino alle 10.30 e al pomeriggio alle 13.30 di domenica 4 febbraio. Costo 10€, 5€ per bambini dai 5 agli 11 anni. Locandina con info su: www.vallemaira.org/eventi/linverno-di-mairalpaca e www.facebook.com/MairALPaca





Musica e spettacoli





A Saluzzo prosegue sabato 3 febbraio alle 20.45, al Monastero della Stella, “BiancaMela”. Dalla storia della mela, tra mito e scienza, alle degustazioni: il “frutto proibito” trova un palcoscenico da riempire con momenti e attività all’insegna della conoscenza di uno dei prodotti più apprezzati del territorio, con le diverse aree di coltivazione. Dopo aver assaporato il frutto, la serata proseguirà con lo spettacolo di arte circense “Mythos”, dedicato ai miti e alle leggende sulla mela, frutto dal profondo potere evocativo e dal suggestivo valore simbolico. A portare in scena lo spettacolo, la compagnia “ArteMakia”, di circo contemporaneo e teatro acrobatico. Ingresso libero, con obbligo di prenotazione tramite www.monasterodellastella.it





Ad Alba prosegue la rassegna Musica in Museo, pomeriggi musicali nelle sale espositive del Museo civico “F. Eusebio” a cura dei professori e degli allievi del Civico Istituto Musicale “L. Rocca”. Sabato 3 febbraio alle 17 appuntamento con Tanz Akademie in concerto.

Alle ore 16:30 chi lo desidera avrà la possibilità di partecipare, prima del concerto, ad un approfondimento da parte di un esperto museale su uno degli argomenti inerenti alle collezioni scientifiche e archeologiche. Ingresso gratuito, prenotazione è consigliata alla mail museo@comune.alba.cn.it . Info: www.facebook.com/AlbaCulturaEventi





Sabato 3 febbraio alle 21.00, presso l’Auditorium San Giuseppe di Marene, è in calendario "Siamo tutti piccoli principi". Per celebrare il traguardo degli 80 anni dall’uscita del famoso e meraviglioso libro, il gruppo 4SANGIU porta in scena questo racconto che rimane tutt’oggi sempre attuale, con musica dal vivo, letture animate, danze e scenografie uniche ed originali. Ingresso libero, su prenotazione . Info: https://parrocchiamarene.it/AUDITORIUM





A Saluzzo, presso il Cinema Teatro Magda Olivero, appuntamento sabato 3 febbraio alle 21.30 con Max Collini e le musiche di Jukka Reverberi, in “Storie di antifascismo senza retorica”. Max Collini, voce dell’indimenticabile collettivo neosensibilista Offlaga Disco Pax, racconterà episodi, aneddoti, eventi del passato e della contemporaneità. Storie minime, personali, umane, senza retorica, senza eroi, senza ufficialità, senza bandiere e proprio per questo nostre nel profondo, là dove si fanno i conti con chi siamo, cosa vogliamo, quanto ci resta ancora da dire. Nella data di Saluzzo lo spettacolo vedrà le musiche dal vivo di Jukka Reverberi (Giardini di Mirò).

Info: www.cinemateatromagaolivero.it





A Piasco sabato 3 febbraio, per la Rassegna del Teatro piemontese, è prevista la commedia “Giromin a veul mariesse”, lavoro in tre atti di Dino Belmondo presentato dalla Compagnia Teatrale di Mondovì “La crica del Borgat”. L’appuntamento è per le 21 nella Sala Polivalente “Dottor Serra”. Il biglietto d’ingresso è di 8 euro (gratuito per i bambini al di sotto degli 8 anni).

Info: www.piasco.net





A Dronero presso il teatro Iris alle 21.00 di sabato 3 febbraio, appuntamento con lo spettacolo di Francesco Fontanelli – Magic Life, vita da illusionista. 90 minuti di impossibile con il Campione Europeo di Cartomagia e finalista di Italia’s Got Talent. Magic Life, vita da illusionista: un racconto poetico, un viaggio coinvolgente nell’affascinante mondo dell’illusionismo, alla scoperta dei più straordinari segreti dei prestigiatori. Ingresso unico a 12€, prenotazione consigliata.

Info: www.blinkcircolomagico.it





A Mondovì la stagione al Teatro Baretti prosegue domenica 4 febbraio alle 21 con La Maria Brasca, prodotto dal Teatro Franco Parenti di Milano. Una storia al femminile disegnata negli Anni ‘60 con efficace realismo sociale dal grande drammaturgo Giovanni Testori e interpretata da Marina Rocco. Un ritratto indelebile e senza tempo di una donna capace di lottare e di non cedere mai davanti a “sta bestiata che è il mondo”. Info: www.teatro.it/spettacoli/mondovi/baretti/2023-2024/marina-rocco-la-maria-brasca





Alla Fondazione Mirafiore, Serralunga d’Alba, sabato 3 gennaio alle 18.30, sarà ospite del teatro Giorgio Calabrese, medico dietologo, che terrà una lezione dal titolo: "La dietologia è una scienza non una moda". In più occasioni Calabrese si è schierato contro le mode in fatto di dieta e nutrizione, dichiarando che non sono accettabili e perseguibili. Prenotazioni su: www.fondazionemirafiore.it . Domenica 4 febbraio, alle 16.30, l'Associazione Realtà Debora Mancini inaugura la stagione teatrale dedicata ai bambini e alle famiglie con lo spettacolo " Orecchie a ventaglio - per viaggiare nel mondo". Un viaggio magico in un universo musicale ricco e travolgente. Le cellule ritmiche e melodiche nascono, si intrecciano, percuotono e percorrono i corpi per arrivare all’anima. Con le orecchie si può viaggiare nel mondo e guardare i boschi e i luoghi strani. Gli incontri della Fondazione sono, come sempre gratuiti. Per partecipare è sufficiente prenotarsi su: www.fondazionemirafiore.it

A Cuneo sabato 3 febbraio, presso la biblioteca 0-18 alle 17.30 appuntamento per i bimbi dai 3 anni con Tina & Gigi, spettacolo tratto dal libro “Gli amici di Tina & Gigi” e “Chi sono?” ed è un viaggio alla scoperta dell’amicizia, delle meraviglie della geometria e della bellezza e ricchezza della diversità. Le forme e i colori primari si mescolano, i punti diventano linee ed infine figure: quadrato, cerchio, triangolo. Così nascono l’elefantino Tina, il tigrotto Gigi, il topo Ignazio, la tartaruga Rita e il maialino Ninè. Insieme sono una comunità, uniti nel gioco come nella vita, e proprio l’armonia e il desiderio di stare insieme danno origine ad una piacevole sorpresa.

Info: www.melarancio.com/un-teatro-in-mezzo-ai-libri

Domenica 4, sempre a Cuneo, la Compagnia Coltelleria Einstein si esibirà nello spettacolo “Nonnetti”. Una casa, due nonni. Una bella colazione, la ginnastica del mattino, la lettura del giornale… la vita scorre con regolarità, ma piccoli eventi trasformano la quotidianità in avventure a sorpresa. Lui è veloce, lei è lenta, lui è rumoroso, lei è silenziosa, lui fa le briciole e lei no. Ospiti attesi e inattesi fanno irruzione in questo mondo fragile e incantatore come un carillon.

La magia si interrompe e i Nonnetti si coalizzano per affrontare il vicino molesto, l’adorabile nipotino, un improvviso malore. Spettacolo con poche parole, molta musica e movimento, con momenti di comicità e qualche venatura di malinconia. Età consigliata dai 5 anni.

Info: www.melarancio.com/domeniche-a-teatro

Al teatro sociale di Alba domenica 4 alle 16.30 andrà in scena My Shadow and Me, un cartone animato creato dal vivo da nient’altro che oscurità e luce. Una persona e la sua ombra si incontrano e intraprendono un viaggio incredibile, fantasioso e oscuro in cui le creature emergono, si impegnano e si trasformano magnificamente. Lo spettacolo utilizza un linguaggio minimale in combinazione con interpretazioni insolite di musica classica ed effetti vocali non verbali. Vengono esplorati piccoli incontri tra personaggi e si svolgono piccole storie. Molti sono divertenti, alcuni sono dolci. Il sempre affascinante e adorabile coniglietto con l’ombra della mano fa la sua comparsa come parte di un semplice trucco magico e lo spettacolo si conclude con un finale colorato e impressionante in cui compaiono più personaggi ombra contemporaneamente, realizzati con solo due mani.

Info: www.facebook.com/burattinarte





Domenica 4 febbraio alle 21, presso Sala San Giovanni a Cuneo, si terrà uno dei due concerti di beneficenza organizzati dal Comitato Provinciale di Cuneo per l’Unicef. L’Orchestra Sinfonica Amatoriale Italiana (OSAI), diretta dal Maestro Paolo Fiamingo, regalerà al pubblico alcune splendide pagine del repertorio classico sinfonico, in due serate che vedranno coniugarsi l’arte con la solidarietà. La serata sarà dedicata alla musica di W. A. Mozart: il Concerto per pianoforte e orchestra n. 23 in la maggiore K 488 e la Sinfonia n. 35 in re maggiore “Haffner” K 385. Al pianoforte: Raffaella Bertaina. Ingresso libero e gratuito. Sarà possibile, per l’occasione, “adottare una Pigotta”, la tradizionale bambola Unicef che può donare ad un bambino la speranza di una vita migliore. Info: www.unicef.it/comitati-locali/cuneo/note-di-solidarieta-a-cuneo-due-concerti-dell-orchestra-osai-per-l-unicef





Arte e cultura





Sabato 3 febbraio alle 17.00 nel Palazzo Mostre e Congressi “G. Morra” in piazza Medford ad Alba sarà inaugurata la mostra “Ti racconto 46 storie” a cura del Gruppo Fotografico Albese, nell’ambito della rassegna “Alba Foto Festival 2024”, con incontri ed eventi sulla fotografia.

Dal 3 al 25 febbraio saranno in esposizione 46 storie firmate da 39 fotografi del Gruppo Fotografico Albese raccontano Alba e l’albese, un territorio narrato attraverso le persone, con occhi nuovi nel presente, ma con lo sguardo rivolto al futuro. 283 immagini su un’entità geografica, ma anche e soprattutto su una realtà umana, sociale, economica, culturale, associativa. La mostra è aperta al pubblico fino a domenica 25 febbraio.

All’interno della rassegna sono previsti i seguenti eventi collaterali nella sala conferenze del Palazzo Mostre e Congressi in piazza Medford: sabato 17 febbraio alle 21.00 ci sarà l’incontro con la fotografa Laura Marinelli. Sabato 24 febbraio alle 21.00 è in calendario l’incontro con la fotoamatrice naturalista Fiorella Dotta. Nella sala conferenze del Palazzo Mostre e Congressi in piazza Medford venerdì 9 febbraio alle 21.00 è in programma una serata audiovisivi di autori del Gruppo Fotografico Albese, venerdì 16 febbraio alle 21.00 serata audiovisivi di autori Eikon, Crdc e Diaf e venerdì 23 febbraio alle 21.00 serata audiovisivi di autori vari.

Info: https://albafotofestival.it

Sempre ad Alba è in corso la mostra fotografica "Beppe Malò - Guardare" che presenta una selezione di scatti realizzati dal fotografo e giornalista albese Giuseppe Malò nel corso della sua carriera. Fotografie in bianco e nero “fine art” scattate in luoghi, periodi e contesti tra i più vari, nell’ambito di una ricerca personale. Riportano lo sguardo di Malò sempre curioso e interessato alla vita. Filo conduttore è l’interesse e il rispetto per i luoghi e le persone nella loro straordinaria unicità. L’esposizione è aperta fino al 4 febbraio nei seguenti orari: sabato e domenica dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Ingresso gratuito. Info: www.facebook.com/AlbaCulturaEventi





Il percorso Alba Sotterranea è un tour guidato da un archeologo professionista per un itinerario che comprende una selezione di tre tappe tra le 32 complessive del percorso archeologico cittadino, più una conclusiva presso il Museo Civico Archeologico e di Scienze Naturali Federico Eusebio. Gli itinerari sono diversi di data in data, a rotazione sono inserite le diverse tappe sotterranee. La visita ha una durata tra un’ora e mezza e due. Appuntamenti di febbraio: 3, 10, 11, 17, 25. Info: http://ambientecultura.it/territorio/alba/musei/eusebio/alba-sotterranea-viaggio-al-centro-della-citta





A Saluzzo proseguono i fine settimana di visite guidate alla mostra “Fotografia è donna. L’universo femminile in 120 scatti dell’agenzia Magnum Photos, dal Dopoguerra a oggi”, allestita in Castiglia. Sabato 3 e domenica 4 febbraio, alle 15.30, dalla biglietteria dell’antico castello prenderanno il via i tour guidati dedicati alle più iconiche immagini dell’archivio Magnum Photos, con sguardo al femminile. Donne dietro e davanti all’obiettivo, la macchina fotografica immortala oltre settant’anni di storia e, attraverso sei nuclei tematici, trova spazio nel percorso espositivo.

La visita guidata alla mostra ha un costo di 13 euro a partecipante (7 euro per i possessori di Abbonamento Musei e gratuita per bambini sotto i 6 anni); il ritrovo è alle 15.30 in biglietteria. L’evento è a numero chiuso, è quindi necessaria la prenotazione tramite: musa@itur.it

La mostra è visitabile, anche in autonomia, fino a domenica 25 febbraio, il venerdì (15-19), il sabato e la domenica (10-19). Info: www.facebook.com/MuseiSaluzzo





A Busca prosegue fino al 10 marzo la mostra “L’altra metà. La donna nell’arte”.