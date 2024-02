Settantacinque farmacie della Granda aderiscono alla Giornata di Raccolta del Farmaco

“Siamo venuti al mondo perché qualcuno ci ha accolti, siamo fatti per l’amore, siamo chiamati alla comunione e alla fraternità”. Parola di Papa Francesco, citato dal referente provinciale del Banco Farmaceutico Marco Alessio per spingere i cittadini a donare durante la GRF - Giornata di Raccolta del Farmaco. Durerà una settimana, da martedì 6 a lunedì 12 febbraio e coinvolgerà oltre 300 volontari in quella che ormai da oltre 20 anni è un'operazione di solidarietà territoriale e capillare.

“Donate per chi non può permettersi l'acquisto di un farmaco e di far fronte alle spese mediche, ma soprattutto donate per voi stessi – commenta Marco Alessio -. Donare agli altri fa bene e soddisfa quel bisogno di gratuità che è insito in ognuno di noi”.

L’elenco delle farmacie aderenti è consultabile su www.bancofarmaceutico.org. È chiesto ai cittadini di donare uno o più medicinali da banco per i bisognosi. Servono, soprattutto, antinfluenzali e medicinali pediatrici, antifebbrili, analgesici, preparati per la tosse e per i disturbi gastrointestinali, farmaci per i dolori articolari e muscolari, antistaminici, disinfettanti, vitamine e sali minerali.

Ogni farmacia, in associazione diretta con un ente bisognoso, dispone di un elenco preciso dei farmaci che servono.

I numeri provinciali del Banco Farmaceutico sono in crescita. Nel 2023 le donazioni erano cresciute del 21% rispetto all'anno precedente. Le confezioni di farmaci generosamente donate erano state 7.539 per un controvalore economico superiore ai 65 mila euro.

Quest'anno sono aumentate le farmacie aderenti e saranno 35 gli enti caritatevoli che usufruiranno della raccolta. I farmaci andranno direttamente presso l'ente, che poi provvederà a distribuirli.

Marco Alessio di mestiere fa l'ingegnere civile ma, da buon volontario, non vede l'ora che inizi la raccolta: “Abbiamo voglia di incontrare facce e persone e di spiegare quanto è importante donare”.





La GRF si svolge sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, con il patrocinio di AIFA e in collaborazione con Cdo Opere Sociali, Federfarma, Fofi, Federchimica Assosalute, Egualia – Industrie Farmaci Accessibili. Intesa Sanpaolo è Partner Istituzionale dell’iniziativa. La GRF è realizzata grazie all’importante contributo incondizionato di IBSA Italy, Teva Italia, EG Stada Group e DHL Supply Chain Italia e al sostegno di DOC Generici, Accord Healthcare, Piam Farmaceutici, Zentiva Italia e Zuccari.



In Italia sono oltre 5.600 le farmacie aderenti. Serve più di 1 milione di farmaci, per 427.000 persone in condizioni di povertà sanitaria di cui si prendono cura 1.900 realtà assistenziali. La raccolta è possibile grazie a 25.000 volontari e 19.000 farmacisti.