Al Cinema Monviso la presentazione del Calendario delle Religioni "2024

Il 2024. Un anno di pace, per continuare a sperare. All’insegna di questo auspicio il gruppo di lavoro del dialogo tra le culture ha realizzato la nuova edizione del calendario interreligioso da diffondere nelle scuole e negli uffici pubblici. La presentazione ufficiale avverrà al Cinema Monviso alle 10 di giovedì 15 febbraio nel corso di un incontro cui sono invitati a partecipare insegnanti e classi delle scuole cuneesi. Saranno presenti all’incontro anche alcuni esponenti delle principali confessioni religiose della città, che interverranno per portare il loro saluto e raccontare alcuni aspetti della loro esperienza spirituale nell’ambito del territorio cuneese.

Il calendario interreligioso, frutto della collaborazione tra Comune e Associazione Orizzonti di pace, sarà distribuito successivamente nelle scuole che ne faranno richiesta e potrà essere affisso in tutte le aule di primarie, medie e superiori per segnalare le principali feste delle religioni che hanno aderito all’iniziativa. “È un ulteriore passo sulla via del cammino interreligioso intrapreso alcuni anni orsono in occasione della manifestazione ‘Isoladimondo’ – dicono i partecipanti al gruppo di lavoro - . Là si presentavano in un suggestivo momento di spiritualità le principali religioni presenti nella nostra città. Con questa iniziativa il percorso inaugurato può procedere e consolidarsi”.

Chi volesse ricevere gratuitamente una o più copie del calendario può farne richiesta telefonando nelle ore pomeridiane allo 0171.695677 o inviando una mail all'indirizzo orizzontipace@gmail.com.