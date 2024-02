Il Soroptimist di Cuneo organizza una conferenza sui cambiamenti climatica

“Cambiamenti climatici, agricoltura e malattie delle piante” , è il titolo della conferenza in programma il prossimo 13 Febbraio alle ore 18.00 presso lo Spazio incontri della Fondazione CRC di Cuneo, in Via Roma 15.

Relatore qualificato ed autorevole sarà la Prof.ssa Maria Lodovica Gullino, ordinario di Patologia vegetale all’Università di Torino nonché Direttore Scientifico del Festival “Coltiva.To”.

“La politica di advocacy climatica e partecipazione al dibattito pubblico sostenuta dal Soroptimist, ci invita a riflettere su una minaccia globale che deve coinvolgere tutti attivamente. La società civile, le istituzioni, il mondo dell’educazione devono agire congiuntamente in modo costruttivo e propositivo. Vogliamo fare un approfondimento sui rischi delle coltivazione agricole che sono una ricchezza indiscussa per la nostra provincia” dichiara la Presidente del sodalizio cuneese dr.ssa Elena Cavallo.

La partecipazione è condizionata all’iscrizione all’ indirizzo email: soroptimist.cuneo@gmail.com