Verzuolo, Officina delle idee chiede chiarimenti all’Asl sugli uffici veterinari

L’associazione “Officina delle idee”,di Saluzzo ha indirizzato una lettera al direttore generale dell’Asl Cn1 Giuseppe Guerra, al referente del settore veterinario Mauro Negro.

Scrive il presidente Giovanni Damiano:

“Da notizie ufficiose aventi ad oggetto l’imminente riorganizzazione dei servizi di sanità pubblica su Verzuolo, con la creazione della cosiddetta Casa della salute/ Casa di comunità, sembrano ad oggi esclusi i servizi dell’Unità Operativa Territoriale dell’area veterinaria.

Essi, che coprono Manta, Verzuolo e tutta la valle Varaita, sino a Pontechianale e che non necessitano di grandi spazi come uffici, verrebbero quindi rilocalizzati in un luogo che non é dato sapere, ma che potrebbe essere Saluzzo.

I veterinari Asl attivi ad oggi sono due e prestano un servizio importante che spazia dall’anagrafe canina, alla campionatura della trichinella, a vari servizi per le aziende zootecniche della Valle e del verzuolese, con una presenza anche a Sampeyre il venerdì mattina.

Per questi motivi perdere il servizio veterinario su Verzuolo, qualora venisse confermato, sarebbe certamente a discapito di una numerosa utenza che si avvale dei veterinari Asl Cn 1 oggi operativi”.