Vicoforte, si rinnovano il sito internet e i canali social del Comune

Il Comune di Vicoforte, dopo l’approvazione della Giunta su proposta dell’assessore Daniela Tarò, ha pubblicato l’avviso per la co-progettazione del restyling grafico e l’aggiornamento applicativo e funzionale del sito web istituzionale e per lo sviluppo e la creazione/integrazione delle pagine istituzionali del Comune di Vicoforte sui social network. Il Comune intende infatti procedere ad una revisione completa del sito internet istituzionale e dei propri canali di comunicazione social, anche con l’obiettivo di migliorare e implementare nuovi servizi on-line per il cittadino.

"Si tratta di una decisione importante che riflette la volontà di adattare e migliorare i nostri strumenti di comunicazione per servire al meglio i cittadini e mantenere un dialogo aperto e trasparente con la comunità locale." - spiega l'assessore Daniela Tarò - "Vogliamo rendere più accessibili le informazioni e i servizi offerti dal Comune, e costruire un'interfaccia che sia più intuitiva e utile, fornendo un servizio di comunicazione moderno, efficace e vicino ai cittadini. Sono fiduciosa che la nuova veste del sito internet e dei canali social rispecchieranno al meglio l'identità e le esigenze del nostro Comune, orientato sempre ai bisogni della comunità."

Gli operatori interessati possono presentare la propria proposta progettuale, come descritto nell'avviso pubblicato sull’attuale sito comunale, entro il 4 marzo 2024; essa deve prevedere l’analisi della situazione attuale e la pianificazione degli interventi da effettuare per creare o aggiornare gli attuali strumenti di comunicazione, oltre alle modalità di collaborazione per l’ammodernamento, la gestione, il monitoraggio e la valutazione del sistema social di comunicazione comunale. Gli interventi saranno oggetto di co-progettazione con un’apposita commissione che valuterà le proposte presentate.