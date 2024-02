Riconfermato il marchio "Bandiere Arancioni" al Comune di Revello

Al Comune di Revello è stato riconfermato il riconoscimento del marchio ‘Bandiere Arancioni’ per il triennio 2024 – 2026 da parte del Touring Club Italiano.

Nel 2023, il Comune è stato valutato tramite il Modello di analisi territoriale, come da normativa dell'associazione, per verificare il mantenimento dei requisiti richiesti per far parte del club dei paesi a vocazione turistica con un'attenzione particolare all'ambiente.

Revello si è quindi confermato idoneo in tutti gli aspetti necessari.

Pertanto, il paese della valle Po potrà ancora fregiarsi del marchio di qualità per i prossimi tre anni, consentendo l'inserimento in vari tour e viaggi organizzati che valorizzano i luoghi riconosciuti dalle Bandiere Arancioni d’Italia.

La conferma è avvenuta la scorsa domenica in una cerimonia durante la Bit (Borsa internazionale del turismo), assieme a Revello, in provincia di Cuneo il riconoscimento è stato dato a altri 13 paesi.

Il sindaco Daniele Mattio, che non ha potuto recarsi personalmente a Milano per la cerimonia delle nuove Bandiere Arancioni, perché impegnato nella festa patronale di San Biagio ha affermato: “Questo riconoscimento è motivo di grande soddisfazione. Valorizza gli sforzi del Comune e delle associazioni locali. È un'opportunità che si rinnova per il nostro paese, mettendolo in luce attraverso i suoi monumenti storici e i suoi paesaggi e facendolo diventare una meta sempre più attrattiva per i turisti”.