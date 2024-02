A Sanremo gli agricoltori e allevatori piemontesi: "Siamo allo stremo, servono risposte dal Governo" [VIDEO]

Anche gli agricoltori e allevatori piemontesi sono arrivati a Sanremo. Con una ventina di trattori, partiti questa mattina presto dalle province di Cuneo, Asti, Alessandria e Torino, ora vogliono unirsi ai colleghi di Melegnano, arrivati ieri mattina dalla Lombardia.



Per ora sono stati fermati nella zona di Valle Armea in via Frantoi Canai ma, una loro delegazione sarà poi ospitata dal lungomare Salvo D’Acquisto nella zona del Sud-Est, decisamente più vicina al centro, dove sono già presenti altri trattori e la mucca ‘Ercolina’, diventato un simbolo della protesta.

– ci ha detto il portavoce Marino Bruno –”.Marino ha fatto anche un passaggio sui fitofarmaci: “”.Nel corso della conferenza stampa odierna è emerso che la Rai è disponibile a darvi voce ma non è facile unire tutte le teste: “– termina Marino –”.