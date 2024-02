La piscina di Savigliano riaprirà fra il 3 e il 6 aprile, dopo i lavori di messa in sicurezza

La riapertura della piscina di Savigliano è prevista fra il 3 e 6 aprile, la data è stata annunciata dal sindaco Antonello Portera, attraverso i profili social dell'amministrazione comunale.

Dopo l’ultimo sopralluogo per vedere lo stato di avanzamento dei lavori, giunti ormai a conclusione, e il confronto con i progettisti, il Comune, l’impresa appaltatrice O.M.C. Graglia S.r.l. di Cervere, il Centro Sportivo Roero (Csr) a cui è affidata la gestione, Portera ha affermato: “Vista la necessità di pervenire nel più breve tempo possibile alla riapertura della piscina, garantendone la massima sicurezza, e tenendo conto degli interventi di pulizia e riattivazione che necessita l’impianto natatorio dopo la conclusione dei lavori, la riapertura è prevista nel periodo tra il 3 e 6 aprile prossimo”.

La chiusura dell’impianto natatorio era stata necessaria dopo che, il 1° dicembre del 2022, si era staccato un calcinaccio dal controsoffitto, fortunatamente senza provocare incidenti agli utenti (leggi qui).

Sul sito e sulle pagine Facebook Centro Sportivo Roero, che ha in appalto la gestione dell’impianto, è già annunciata la riapertura delle iscrizioni a tutti i corsi a partire da lunedì 19 febbraio e la ricerca di personale da inserire nell’organico come receptionist, assistente bagnante, istruttore di nuoto, acquagym e fitness.

Grande soddisfazione da parte di tutti gli utenti e degli agonisti che andavano giornalmente ad allenarsi a Cuneo e, da aprile, potranno ritornare nelle vasche di Savigliano.

A distanza di quasi un anno e mezzo dalla chiusura, l’impianto natatorio di via Becco d’Ania viene riaperto in attesa che si costruisca, come previsto, quello nuovo entro i prossimi anni.