Grande partecipazione alla Cena delle Leve di Cavallerleone

Una bella festa, durata fino alle luci del mattino, all’insegna del divertimento, dell’allegria, della voglia di stare insieme, di rivedersi, di raccontarsi e di sentirsi parte della comunità cavallerleonese.

La risposta da parte dei Cavallerleonesi ed ex-Cavallerleonesi è stata veramente positiva, con ben 150 partecipanti, di cui 25 bambini, e sicuramente, visto il successo, l’esperienza verrà ripetuta.

Alcuni Cavallerleonesi esclusi, in quanto “ante 1970”, hanno già richiesto un coinvolgimento delle leve precedenti.

Le bravissime organizzatrici Lorena Cavaglià, Marina e Nadia Spertino, supportate da un referente per ogni singola leva, hanno organizzato, presso il ristorante “Gusti e sapori“ di Ruffia, una cena “cantata e mangiata”: ad ogni piatto corrispondeva una nota canzone italiana da cantare tutti insieme.

Sono seguite le fotografie di rito delle leve di ogni decennio e poi ancora balli e tanto divertimento con la musica proposta dal dj Stefano Gattino.

Naturalmente tanto divertimento anche per i bambini e ragazzi che hanno accompagnato i propri genitori e che sono stati affidati e intrattenuti dalle bravissime baby sitter.

Le organizzatrici ringraziano tutti per la partecipazione e la fotografa ufficiale Elisabetta Villa per la collaborazione.

Si scusano con chi purtroppo non è stato contattato e invitano chi volesse partecipare alle prossime cene, a far riferimento ai propri coscritti, in modo da poter essere inseriti nei gruppi WhatsApp.