Voci - (R)esistenze di donne sul palco del teatro di Villanova Mondovì

In occasione della Giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne, il palcoscenico si apre a un racconto nuovo, sorprendentemente lieve e luminoso. Non un monito né un grido di dolore, ma un percorso artistico che sceglie la poesia per parlare di forza, resilienza e meraviglia.



"Lo spettacolo – spiega la regista, Elena Vacchetta - è un intreccio di recitazione, danza e musica e invita il pubblico a esplorare i mille volti del femminile: dalla creatività alla scienza, dall’amore alla determinazione quotidiana che abita la vita di ogni donna, senza dimenticare la violenza.

A portare in scena questo universo non saranno solo interpreti femminili: uomini e donne insieme, uniti da un linguaggio performativo che supera confini e stereotipi, daranno voce a storie e suggestioni capaci di emozionare e far riflettere senza rinunciare alla leggerezza".



Sul palco si alterneranno numerosi artisti, ognuno con il proprio stile e la propria sensibilità, componendo un mosaico ricco di energie e visioni. Un viaggio corale che celebra la relazione, l’ascolto, la possibilità di costruire un mondo più attento e più giusto.

Il pubblico è invitato a partecipare, a lasciarsi coinvolgere, a diventare parte di questa esperienza che vuole ricordare, con delicatezza ma con forza, che la cultura può essere uno spazio di incontro e cambiamento.

Un'occasione per condividere, per emozionarsi e per trasformare la consapevolezza in bellezza.

Vuoi esserci anche tu?

Ideazione e regia di Elena Vacchetta

Sul palco The Comedians: Isabella Andrei, Giulia Bertolino, Maddalena Boetti, Valeria Bruno, Elena Tealdi ed Elena Vacchetta. Con la partecipazione straordinaria di: Desiré Saoncella,Sara Armando, Ylenia Dragone, Valerio Longo,Fabrizio Veglia e Manuel Alciati.



L'appuntamento è domenica 23 novembre al teatro Garelli di Villanova Mondovì ore 20.30. Prevendita presso Okra store via Sant'Agostino 2 Mondovì info e prenotazioni: 348/7040484-349/6727658