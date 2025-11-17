Mondovì ricorda il capitano siciliano Scimè che liberò la CIttà dal nazi fascismo

Era siciliano il capitano Luigi Scimé "Gigi", cui oggi è dedicata la sala delle conferenze di Mondovì, che da lui venne liberata dal nazi-fascismo.
Originario di Racalmuto, paese della provincia di Agrigento, capitano di artiglieria del regio esercito, dopo l’8 settembre, reduce delle capitolazioni di Mussolini, prese posizione contro i nazi-fascisti e aderì alla Resistenza – col nome di Gigi – in collaborazione con la “Banda Val Pesio” del capitano degli Alpini Piero Cosa, nelle Formazioni Autonome, di ispirazione liberale, anti-fasciste, ma inizialmente fedeli alla Monarchia.
Successivamente, insieme a Cosa, condivise il progetto politico-militare di Dino Giacosa, molto vicino a quello di Giustizia e Libertà, che diede vita alle nuove Formazioni Autonome (le Formazioni «R»), nelle quali divenne comandante della V Divisione Alpi.
Sabato 22 novembre, alle 17, proprio la sala a lui dedicata ospiterà la presentazione del libro Il partigiano Gigi. La Resistenza siciliana in Piemonte di Silvano Messina, autore di Racalmuto, pubblicato da Armando Siciliano Editore.
Il volume ricostruisce una pagina poco conosciuta della lotta di Liberazione: il contributo dei siciliani alla Resistenza combattuta sulle montagne piemontesi.
Il libro restituisce centralità a un patrimonio storico fondamentale, troppo spesso dimenticato, mostrando come la Resistenza non sia stata un fenomeno circoscritto al Nord Italia, ma un movimento realmente nazionale.
Durante la presentazione interverranno Stefano Casarino, presidente della sezione ANPI di Mondovì, l’autore e l’editore. La lettura di alcuni brani sarà affidata a Nicoletta Pellegrino.
L’iniziativa, a ingresso libero, è promossa in collaborazione con il Comune di Mondovì e con la locale sezione ANPI.