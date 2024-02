Cherasco, il sindaco Davico toglie le deleghe all'assessore Ferrondi. "Sta facendo una sua lista"

Piccolo terremoto nella giunta comunale di Cherasco. Il sindaco Carlo Davico ha tolto le deleghe all'assessore Umberto Ferrondi, nominando al suo posto Giuseppe Bonura, che quindi si occuperà, oltre ai settori di sua competenza, manutenzione infrastrutture, sicurezza, sport, gestione impianti sportivi, anche di servizi ecologici.

Le altre deleghe, valorizzazione dei prodotti enogastronomici del territorio e promozione di eventi levgati ai prodotti ed alle peculiarità enogastronomiche di Cherasco, commercio, attività produttive andranno al sindaco.

Secco il primo cittadino: "Non c'è più fiducia, da mesi mi rema contro e sta preparando un'altra lista in vista delle comunali di giugno. Con questi presupposti non si poteva andare avanti. Io voglio continuare il mio percorso e intanto annuncio che mi ricandiderò per un secondo mandato. Ho deciso di scegliere Bonura perché è una persona che ha dimostrato in questi anni di lavorare sodo, di essere un professionista e una persona di valore".

Da parte sua l'ormai ex assessore Ferrondi si è mostrato sorpreso dal pugno duro, dopo diverse divergenze e fratture che sembravano potersi ricomporre. "Evidentemente il sindaco mi ha voluto colpire perché non condividevamo lo stesso metodo di lavoro e di gestione amministrativa, a cominciare dagli sprechi, una tematica su cui sono molto attento. Mi dispiace perché in questi quattro anni e mezzo mi sono impegnato molto per Cherasco, ma continuerò a farlo. Il mio faro saranno i cittadini e le loro esigenze".