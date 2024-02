Fossano, continuano le asfaltature: dopo via Matteotti si passa a via Bava e via San Giuseppe

Sono in corso in questo mese di febbraio a Fossano una serie di asfaltature programmate dall'ufficio tecnico comunale, che riguardano le strade urbane del capoluogo. Il rifacimento del manto stradale ha interessato il 12 e 13 del mese via Matteotti e largo Marinai d'Italia, rispettivamente la strada antistante e la piazzetta a ridosso del plesso scolastico delle primarie "Luigi Einaudi".



Giovedì 15 febbraio e venerdì 16 febbraio la scarificazione e la posa del nuovo manto stradale hanno invece interessato la centralissima via Bava San Paolo nel tratto da via San Giovanni Bosco a piazza XXVII Marzo. Entrambe le operazioni hanno comportato, oltre al necessario divieto di sosta sulle due tratte, anche la loro chiusura totale al transito.



La sola chiusura a senso unico alternato regolato da impianto semaforico è invece prevista per lunedì 19 e martedì 20 febbraio prossimo quando la Giuggia Costruzioni, la stessa che si è occupata degli interventi di via Matteotti e Via Giovanni Bosco, realizzerà l'intervento di manutenzione del manto stradale lungo via San Giuseppe, interessata nei giorni scorsi da alcuni lavori di sistemazione dei sottoservizi a cura di E-distribuzione.



In seguito alle riasfaltature verrá tracciata l'articolata segnaletica orizzontale, che era ormai poco visibile un po' ovunque lungo i tre tratti stradali.



Il costo complessivo dei lavori nelle tre importanti vie cittadine ha cubato per il bilancio comunale un totale vicino ai 120.000 euro.