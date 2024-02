Bra, oggi l’addio a Filippo Agricola, storico dipendente delle ferrovie e uomo di cultura

Saranno celebrati alle ore 15 di oggi, venerdì 16 febbraio, nella chiesa di Sant’Andrea a Bra, i funerali di Filippo Agricola. Il suo cuore ha smesso di battere all’età di 90 anni, circondato dall’affetto dei figli, dei parenti e di tanti amici.

A Bra era molto conosciuto come ex dipendente delle Ferrovie, apprezzato per le sue doti di gentilezza e profonda umanità oltre che per la sua simpatia partenopea. Ma Filippo era soprattutto un grande appassionato di Dante e della Divina Commedia, che gli derivava dall’amore per la moglie Eleonora Acunzo, maestra originaria di Campagna, in provincia di Salerno, morta all’età di 85 anni, il 28 settembre 2018.

Il ricordo commosso è di Silvia Gullino, curatrice del Caffè Letterario: "Se ne va un uomo perbene, dall’umiltà disarmante, una persona sempre gentile, un dispensatore di serenità. Filippo è stato tutto questo e molto di più per chi lo ha conosciuto, ma io ripenserò a lui anche come ad un uomo di straordinaria cultura. La pacatezza, la gioia e la semplicità con cui mi recitava i versi danteschi sono e saranno indimenticabili. Ci mancherai molto... adesso potrai incontrare Beatrice in Paradiso".