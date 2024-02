Nico Rosberg sciatore d'eccezione a Limone Piemonte

Il fascino delle valli cuneesi ha conquistato anche l'ex campione di Formula 1, Nico Rosberg, che è stato "sorpreso" a sciare a Limone Piemonte dal consigliere provinciale Pietro Danna. Tanta cordialità e anche un selfie con l'ex pilota di Williams e Mercedes. "Ci siamo incontrati sulla seggiovia- spiega il consigliere Danna-. Io l'ho riconosciuto subito, parlava in inglese con un amico. Abbiamo scambiato due chiacchiere ed è stato molto gentile. Si tratta di un bel segnale per Limone e le Valli cuneesi che certi personaggi decidano di trascorrere del tempo qui, nonostante alcune difficoltà di collegamento. Anche oggi ho potuto apprezzare un'ottima affluenza".

Non è la prima volta che il pilota tedesco sceglie il Piemonte per il suo relax. In alcune occasioni era già stato immortalato a pranzo nelle Langhe o in visita alla Fiera Internazionale del tartufo bianco d'Alba.