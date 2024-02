Gli sbandieratori e musici del Borgo San Lorenzo compiono 40 anni. "A giugno faremo una grande festa"

Un traguardo storico che merita di essere festeggiato adeguatamente: è quello raggiunto dal gruppo Sbandieratori e Musici del Borgo di San Lorenzo di Alba che ha compiuto 40 anni. Fu l’attuale presidente Ines Manissero a rifondare il Borgo e dargli il là: il primo allenamento si tenne il 17 febbraio 1984.

Ed è la stessa dirigente a raccontare che il traguardo verrà festeggiato con tutta la comunità albese il weekend del 22 e 23 giugno nel Cortile della Maddalena e in piazza Risorgimento. "Questo compleanno merita di vedere la Città protagonista. Inviteremo sicuramente i gruppi storici albesi, ma anche formazioni a cui siamo affezionati: gli sbandieratori e musici lombardi di Lacchiarella, Gallicano in provincia di Lucca e della contrada Sant'Anna, sempre a Lucca". Il programma delle iniziative è ancora in fase di definizione, ma ci saranno sicuramente delle sorprese, tra cui una mostra fotografica e una particolare ballata che verrà attualizzata.