Sabato 24 febbraio “Open day” al Cottolengo di Cuneo

Sabato 24 febbraio giornata speciale al Cottolengo di Cuneo, in Corso Carlo Brunet. Dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18 si terrà l’Open day per aprire le porte ai cuneesi che potranno visitare la struttura e conoscere gli ospiti, per trascorre qualche ora in loro compagnia.

Un’iniziativa che potrà anche essere utile per chi vuole mettere a disposizione del Cottolengo e dei suoi ospiti, un po’ del proprio tempo come volontario, per fare del bene ricevendone indietro molto di più.

“Il volontariato cuneese ha radici profonde e costituisce una grande forza per la città e per noi - spiega suor Nadia Pierani - ma in questo momento un po’ delicato per tutti, è parso utile farci conoscere ancora di più, anche per far vedere da vicino le tante attività nelle quali ci si può rendere utili. Vi aspettiamo”.