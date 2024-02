A Moretta appuntamento con "Donne, serata di musica e parole"

Sabato 24 febbraio a Moretta alle ore 21, presso il salone polifunzionale di via San Giovanni, l’associazione “La Ginestra” organizza l’evento DONNE, SERATA DI MUSICA E PAROLE. Si tratta di una serata di riflessioni e canzoni per rendere omaggio a tutte le donne, mediante letture e video, ma soprattutto mediante la musica e le canzoni eseguite da Raffaella Buzzi accompagnata da Enzo Fornione.

Nel corso della serata musicale verranno ricordate donne che hanno lasciato il segno nella società, nella politica, nella scienza, nella religione, nello sport e donne che attualmente lottano pagando a caro prezzo il loro impegno per la libertà e per i diritti. Non si tratta quindi di un omaggio formale, quanto piuttosto di una serata culturale che vuole accrescere il riconoscimento dell’insostituibile e straordinario ruolo della donna nella società e vuole radicare profondamente in tutti il rispetto e l’ammirazione del grande ruolo delle donne nel mondo.